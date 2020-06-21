Semih Öztürk evlendi mi? Semih Öztürk kimle evlendi

KURRETÜLAYN MATUR RESMİ INSTAGRAM HESABI İÇİN TIKLAYIN

Semih Öztürk evlendi ve evlendiği kişi Ütopya yarışmasında birlikte yarıştığı isimlerden Kurratülayn Matur oldu. Semih Öztürk Kurratülayn Matur ile evlendi ve uzun süredir birlikte oldukları için hayranları için de sürpriz olmadı. Kurretülayn Matur Survivor ekstra yorumcusu Semih Öztürk ile evlendi. Daha önce Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk Ütopya adlı yarışma programında yarışmacıyken tanışmış ve arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur kimdir hayatlarını birleştirerek evlendiler.Beşiktaş Evlendirme Daire'nde evlenen ikilinin nikahında görüntü alınmasına müsade etmedikleri ortaya çıktı. Bu haberlerle gündeme gelen Semih Öztürk Survivor yarışmacısı da olmuş ve Ütopya adlı yarışmada Kurretülayn Matur ile birlikte yarışmıştı.Semih Öztürk Ütopya yarışmasında birlikte yarıştığı Kurretülayn Matur ile evlendi. Evlenen ikili uzun süredir sevgiliydi. daha önce oyunculuk yapmış ve Instagram'da bir çok takipçisi sayesinde çeşitli tanıtımlar da yapan aslında oyuncudur. İstanbul Farih Üniversitesi mezunu olan eski Ütopya yarışmacısıdır. Bu yarışma programında tanıştığı Survivor ekstra yorumcusu Semih Öztürk ile evlenmiştir.Kurretülayn Matur bir çok kişi tarafından merakla takip edilen bir isim. İlk olarak Yumurcak TV'de çizgi film seslendirmesi yapan Kurretülayn Matur daha sonra TV dizilerinde rol almıştır. Oynadığı çeşitli TV dizilerinden sonra Kurretülayn Matur Ütopya yarışmasıyla ünlenmiştir.31 Ekim 1990 tarihinde Ankara'da doğmuştur.Arapça'da Nur gözlü anlamına gelmektedir.2012 - 2013 - Huzur Sokağı2013 - Yumurcak TV- Can Çizgi Film2012 - 2014 - İki Dünya Arasında (Aylin) (TV Dizisi)2012 - Merhaba Hayat (Dilek) (TV Dizisi)20122011 - Farklı Boyut (Mihriban) (TV Dizisi) (31. Bölüm)2011 - Ana Yüreği (Zehra) (TV Dizisi)2010 - 2014 - Şefkat Tepe (Zehra) (TV Dizisi)2010 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (1. Sezon) (TV Dizisi)2009 - 2010 - Kollama (Şehit Edilen İmamın Kızı) (3. Sezon) (TV Dizisi)2014 - Kinetix – Sinem2013 - Teknosa2012 - Oyuncu Koçu – Turgay Tanülkü2011 - İstanbul Pana Sinema Akademisi2011 - İstanbul Fırat Kültür Merkezi – Tiyatro Okulu2010 - Ankara Ritüel Sanat Merkezi – Tiyatro2010 - Anadolu Üniversitesi – Medya ve İletişim