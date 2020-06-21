Semih Öztürk evlendi mi? Semih Öztürk kimle evlendi

Semih Öztürk evlendi mi? sorusu hayranları tarafından merakla beklenen bir gelişme. Survivor eski yarışmacısı ve Survivor Ekstra yorumcusu Semih Öztürk Ütopya yarışmasında birlikte yarıştığı Kurretülayn Matur ile evlendi. Ütopya yarışmasında tanıştığı Semih Öztürk ile evlendi. Ütopya yarışmasında yarışmacı olan Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk evlendiği ortaya çıktı. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştiren ikilinin nikahına cep telefonu aldırmadığı ortaya çıktı. Semih Öztürk evlendi mi? Semih Öztürk kimle evlendi? Kurretülayn Matur kimdir? Kurretülayn Matur Ütopya bilgileri için haberimizi okuyabilirsiniz...

21 Haziran 2020 03:15
Semih Öztürk evlendi mi? Semih Öztürk kimle evlendi
Semih Öztürk evlendi ve evlendiği kişi Ütopya yarışmasında birlikte yarıştığı isimlerden Kurratülayn Matur oldu. Semih Öztürk Kurratülayn Matur ile evlendi ve uzun süredir birlikte oldukları için hayranları için de sürpriz olmadı. Kurretülayn Matur Survivor ekstra yorumcusu Semih Öztürk ile evlendi. Daha önce Kurretülayn Matur ve Semih Öztürk Ütopya adlı yarışma programında yarışmacıyken tanışmış ve arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur kimdir hayatlarını birleştirerek evlendiler.

Beşiktaş Evlendirme Daire'nde evlenen ikilinin nikahında görüntü alınmasına müsade etmedikleri ortaya çıktı. Bu haberlerle gündeme gelen Semih Öztürk Survivor yarışmacısı da olmuş ve Ütopya adlı yarışmada Kurretülayn Matur ile birlikte yarışmıştı.

SEMİH ÖZTÜRK KURRETÜLAYN MATUR İLE EVLENDİ
Semih Öztürk Ütopya yarışmasında birlikte yarıştığı Kurretülayn Matur ile evlendi. Evlenen ikili uzun süredir sevgiliydi. daha önce oyunculuk yapmış ve Instagram'da bir çok takipçisi sayesinde çeşitli tanıtımlar da yapan aslında oyuncudur. İstanbul Farih Üniversitesi mezunu olan eski Ütopya yarışmacısıdır. Bu yarışma programında tanıştığı Survivor ekstra yorumcusu Semih Öztürk ile evlenmiştir.

KURRETÜLAYN MATUR KİMDİR?

Kurretülayn Matur bir çok kişi tarafından merakla takip edilen bir isim. İlk olarak Yumurcak TV'de çizgi film seslendirmesi yapan Kurretülayn Matur daha sonra TV dizilerinde rol almıştır. Oynadığı çeşitli TV dizilerinden sonra Kurretülayn Matur Ütopya yarışmasıyla ünlenmiştir.

KURRETÜLAYN MATUR KAÇ YAŞINDA

31 Ekim 1990 tarihinde Ankara'da doğmuştur.



KURRETÜLAYN NE DEMEK?

Arapça'da Nur gözlü anlamına gelmektedir.

KURRETÜLAYN MATUR RESMİ INSTAGRAM HESABI İÇİN TIKLAYIN

KURRETÜLAYN MATUR OYUNCULUK KARİYERİ

Tiyatro:

2012 - 2013 - Huzur Sokağı

Filmleri ve Dizileri:

2013 - Yumurcak TV- Can Çizgi Film
2012 - 2014 - İki Dünya Arasında (Aylin) (TV Dizisi)
2012 - Merhaba Hayat (Dilek) (TV Dizisi)2012
2011 - Farklı Boyut (Mihriban) (TV Dizisi) (31. Bölüm)
2011 - Ana Yüreği (Zehra) (TV Dizisi)
2010 - 2014 - Şefkat Tepe (Zehra) (TV Dizisi)
2010 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (1. Sezon) (TV Dizisi)
2009 - 2010 - Kollama (Şehit Edilen İmamın Kızı) (3. Sezon) (TV Dizisi)



Oynadığı Reklam Filmleri:

2014 - Kinetix – Sinem
2013 - Teknosa

Aldığı Eğitimler :
2012 - Oyuncu Koçu – Turgay Tanülkü
2011 - İstanbul Pana Sinema Akademisi
2011 - İstanbul Fırat Kültür Merkezi – Tiyatro Okulu
2010 - Ankara Ritüel Sanat Merkezi – Tiyatro
2010 - Anadolu Üniversitesi – Medya ve İletişim

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