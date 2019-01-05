Semih Özsoy: 'Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, Fenerbahçe'yi istiyor'

"TOLGAY ARSLAN VE SERDAR AZİZ..."

SERDAR AZİZ'İN MENAJERİ KONUŞTU

ERSUN YANAL'IN SERDAR AZİZ SÖZLERİ

SPORX ÖZEL | TOLGAY ARSLAN VE F.BAHÇE! TIKLAYIN...

SPORX ÖZEL | SERDAR AZİZ VE F.BAHÇE! TIKLAYIN...

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan Tolgay Arslan, Galatasaray'dan Serdar Aziz'i transfer etmek istediğini Türkiye'de ilk kez Sporx'in duyurmasının ardından sarı-lacivertli kulüp, bu haberleri doğruladı.Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı transfer ettikten sonra Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'i de kadrolarına katmak istediklerini açıkladı.Sarı-lacivertli yönetici Semih Özsoy: "Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor." açıklamasıyla bu iki isme imza attırmak için gerekeni yapacaklarını belirtti.Öte yandan Semih Özsoy, "Sadık Çiftpınar'ı kadromuza kattık. 'Sadık 'Önceliğim Fenerbahçe' dedi ve transferi bizi çok mutlu etti." diyerek yeni transferlerinin Beşiktaş'ı değil Fenerbahçe'yi seçtiğini dile getirdi.Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, "Serdar'ın alacağı olan 1.8 milyon Euro'yu Fenerbahçe karşılamaya hazır. Fenerbahçe FFP kapsamında bonservisle oyuncu alma sorunu yaşıyor. Bunun için Galatasaray'la bizim anlaşmamızı istediler. Serdar'ın zaten alacağı var. Kontratı devam ediyor ve her geçen gün alacağı artacak. Böyle bir durumda Galatasaray da zarar edecek. Bu yüzden karşılıklı bir anlaşmanın olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Bu arada Ersun Yanal, "Galatasaray'dan ayrılacak Serdar Aziz'le ilgileniyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:"Olmaması için bir neden yok ama Serdar Aziz'in durumu net değil. Kulübünden ayrıldı mı, ayrılmadı mı bilmiyorum. Sonuçta bonservisli bir oyuncu. Ali Bey'in etik bir duruşu var, kulüpleri izin vermiyorsa hiçbiriyle konuşmayız. İstediğimiz, alacağımız oyuncular var ama şartlar da çok zor. Sorunlu, ayrılmış, istenmeyen bir oyuncu ile de anlaşmak istemiyoruz. Yapacağımız kamp sonunda takımdan ayrılacak oyuncular da olabilir."