Semih Özsoy: 'Fenerbahçe, NBA'de ses getirdi! Obradovic...'

"YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

"OBRADOVIC İLE BİR GÜN MUTLAKA..."

NBA'DE SES GETİRDİK

MEHMET OKUR İÇİN AÇIKLAMA

TAKIMIN KALİTESİ DEĞİL BÜTÇE DÜŞTÜ

"KOMBİNELERLE İLGİLİ EUROLEAGUE'DEN HABER BEKLİYORUZ"

"ERDEM HOCA VE METİN HOCA PİLOT TAKIM KONUSUNDA YAZIN ÇALIŞTI"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yaptığı antrenmanla başlarken, Başkan Vekili Semih Özsoy da Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.Özsoy şöyle konuştu: "Yeni sezonu açıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza, bela vermesin. İnşallah iyi bir sezon bizi bekliyor. Geçmiş sezonlardan farklı olarak açılış konuşmasını Maurizio'ya yaptırdık. Bir de böyle deneyelim dedik. İnşallah iyi olacak. Umutlar var. Beklentiler var ama az önce birebirde oyunculara söylediğim gibi kişisel umutlar, performanslar, beklentiler olabilir ama Fenerbahçemizde hedef aynıdır, umut aynıdır. Bu, başarı ve şampiyonluktur. Dolayısıyla inşallah iyi bir sezon olacak".Zeljko Obradovic'in ayrılışıyla ilgili çıkan haberlerle ilgili olarak da konuşan Semih Özsoy, "Biz Fenerbahçe camiası olarak bunlara alışığız, bunlar maliyetin içinde var. Büyüklüğümüzden geliyor, oldu bitti bu böyledir. Dolayısıyla bizim için sürpriz olan bir şey değil. Biz bunu doğru, düzgün, olduğu gibi yansıttığımızdan dolayı özellikle Ali Başkan bunu tane tane herkesin anlayacağı bir şekilde anlattı. Bizim dışımızda gelişen, söylenenlere bizim yapabilecek bir şeyimiz yok." dedi."Takım 2 kişi haricinde burada. Igor da öğleden sonra geldi. Cumartesi günü ilk idmanına çıkacak dolayısıyla bir idman kaçırmış oluyor. Takım pazartesi günü de Topuk Yaylası'na kampa gidecek. Bugün iki eksiğimiz Ulanovas ve Lorenzo Brown. İkisi de yarın katılacak. Dolayısıyla en iyi ideal başlangıca yakın bir başlangıç yaptık. Süreç içerisinde de transferlerde hakikaten iyi emek sarf edildi, iyi bir takım çalışması çıkartıldı. Yeni hocamız inanın saat farkından dolayı uyumadı diyebiliriz. Hem Sacramento'nun asistan koçluğunu yönetti hem de transferlerle ilgili, Maurizio, ben, diğer arkadaşlar teknik olarak değerlendirdikten sonra karar aşamasına getirdik. Sürecin tamamından Ali Başkanın haberi vardı. Beraber yürüttük.Transferlerimiz bakıldığı zaman geçmişe göre kıyaslandığında isim olarak daha düşük gözükebilir ama bütün oyuncular belli bir yere gelmeden önce bir süreçten geçmişlerdir. Sanki bu oyuncuların başlangıç noktası o gibi. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki süreç içerisinde Fenerbahçe taraftarı görecektir; çok mücadele eden, en çok isteyen, son topa kadar oynayan bir takım var. Önümüzdeki dönemlerde bir iki dokunuşla mutlaka çok daha güzel olacaktır. Ama kaynaşma süresini iyi geçirdiğimiz takdirde hakikaten mücadeleci, geçmiş yıllardaki günlerimizi bize yaşatacak, ribaund sıkıntısı çekilmeyen, son topa atlanan, girmese de kavgaya devam eden bir takım olacağına yürekten inanıyorum."'un teknik ekibe katılacağı yönündeki iddialara da cevap veren Semih Özsoy, "Transfer dediğim gibi bakılacak. İhtiyaç duyulduğu takdirde olması şart değil ama gerektiği takdirde o payımız var. Tekrar söylüyorum ki ileriki dönemde takdir edilecek bir şey. Bu sene yeni bir takımız. Bazen sporcuların yaptığı gibi dinlenme pasif olduğu kadar da aktif oluyor. Şu anda süreci aktif yaşıyoruz. İçimizde bir değişim yaşıyoruz. Kadın basketbolda yaptığımız gibi biz Fransız hocamızla şampiyon olduğumuz halde değiştirdik. Orada da eleştirilmiştik ama yeni hocamızla ne kadar doğru yaptığımızın anlaşıldığını düşünüyorum." dedi.Basketbol takımının bütçesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Semih Özsoy, "Biz bu değişimi esasında geçen sene aktif olarak yapmayı düşünüyorduk Obradovic'le birlikte. Kendisinden gelen raporla, teknik heyetin isteğiyle yapmadık. Belki yapmalıydık. AmaBiz bunun Fenerbahçemize daha fazla menfaat sağlayacağını düşünüyoruz. Sürdürülebilir değildi. Hakikaten günümüzün şartları değildi. Transferlere gelince hala küçük bir hakkımız var. Ona da hocalar baktıktan sonra ocak ayı gibi ara transferlerde değerlendirmeyi düşünüyorlar. Onu inşallah Başkanımız, Yöneticilerimiz gerektiği zaman gerektiği şekilde yaparlar. Bu, bitmiş takım diyebiliriz" ifadelerini kullandı.Kombine kartların satışa çıkıp çıkmayacağına ilişkin bir belirsizlik olduğunu vurgulayan Semih Özsoy, "Euroleague de, bu sene pandemiyi nasıl yöneteceğini herkes gibi onlar da bilemedi. Taraftarlarımızdan büyük bir talep var. 'Kombineleri çıkarın. Gidemesek de alalım' diyorlar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü buradan belli. Bununla ilgili Euroleague'den hala haber bekliyoruz. İki tane belirsizlik var. Bu sene bütçemizin belli bir kısmını uçuşlara ayıralım ki takımımız daha güvenli bir şekilde gerekirse taraftarıyla birlikte özel uçuşlarla gitsin. Bununla ilgili Euroleague'in de bir planı var. Belki tüm uçuşları tüm takımlara organize edip gittiği yerden başka takımı alma şeklinde. Kombinelerle ilgili de haber bekliyoruz. Taraftarımıza da çok yakında haberi verilecektir. Dolayısıyla şu an itibariyle bizim ne Türkiye Ligi'nde ne de Euroleague'de seyircili mi seyircisiz mi oynanacağı hakkında bir bilgimiz yok. Ama biz de bununla ilgili hazırlıklarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.Geçtiğimiz iki yılda basketbol şubesi olarak talihsizlikler yaşadıklarını ifade eden Semih Özsoy, "Artık oyuncular konuşacak. İnşallah bundan sonrası çok güzel olacak. İlk yılda gerçekten büyük talihsizlikler yaşadık. Çok iyi bir kadroyla bütün rekorları alt üst etmiştik. Geçen sene de teknik kadro ve oyuncu kadrosu saha içerisinde kağıt üzerinde en iyisiydi. Obradovic de böyle ifade etmişti. Ama bir talihsizliktir gitti. Türkiye Kupası'nı aldık. Bir çıkış yakalamıştık ama bizim açımızdan kabul edilebilir biz performans değildi. Kötüydük. Bu sene iyi olacağımızı düşünüyoruz. Geçmişle ilgili bütün yaptıklarımızla ilgili taraftarımız hakkını helal etsin. Bir süreç yaşandı ama bundan sonra iyi olacak. Bundan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü, Sayın Ali Başkan, Yöneticiler en iyisini yapacaklardır. Zor olan kısmını, yapılandırmayı bitirdik. İnşallah güzel günler bizi bekliyor." dedi.Basketbolda yapılması planlanan pilot takım uygulaması hakkında da görüşlerini belirten Semih Özsoy, "Benzeri futbolda da gündeme geldi. Mutlaka bir rezerv lig olmalı diye. Basketbol Federasyonu da öngörüsü şöyle; genç ve Türk oyuncuların daha çok zaman alabilmesi ve pişebilmesi için bir pilot takım alınması. Bütün takımlara tavsiyesi bu. Metin Hoca ve Erdem Hoca yazın bu konuyla ilgili çalıştı. Belli bir yere kadar getirdik. Master planı olduğu için oturup daha iyi değerlendirmemiz lazım ama bir hafta, 10 gün içerisinde gerekli kararlar alınacak. Bir planımız var. Dolayısıyla değerlendirilecek ve Fenerbahçemize, Türk basketboluna nasıl daha fazla fayda sağlar diye en iyi şekilde karar verilecek. Tekrar söylüyorum. Bundan sonrasını Yönetici arkadaşlar ve Başkanım en iyi şekilde değerlendirir, sürdürür ve yaparlar." ifadelerini kullandı.