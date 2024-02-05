Semih Kılıçsoy yine yıldızlaştı

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında takımını galibiyete taşıyan isim oldu.
44 ve 62'nci dakikalarda yakaladığı fırsatları gole çevirerek Beşiktaş'ın galibiyet özlemine son veren Semih, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını ise 8'e yükseltti.
Ligde oynadığı 11 maçta 7 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'daki tek golünü de Tirana ile oynanan maçta kaydetmişti.
44 ve 62'nci dakikalarda yakaladığı fırsatları gole çevirerek Beşiktaş'ın galibiyet özlemine son veren Semih, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını ise 8'e yükseltti.
Ligde oynadığı 11 maçta 7 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'daki tek golünü de Tirana ile oynanan maçta kaydetmişti.