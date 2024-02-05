Semih Kılıçsoy yine yıldızlaştı

Beşiktaş'ta, Trabzonspor maçında galibiyeti getiren Semih Kılıçsoy yine yıldızlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy yine yıldızlaştı
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05 Şubat 2024 01:56
Son güncelleme 05 Şubat 2024 01:57
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Trabzonspor karşısında takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

44 ve 62'nci dakikalarda yakaladığı fırsatları gole çevirerek Beşiktaş'ın galibiyet özlemine son veren Semih, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını ise 8'e yükseltti.

Ligde oynadığı 11 maçta 7 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'daki tek golünü de Tirana ile oynanan maçta kaydetmişti.

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