Semih Kılıçsoy'un büyük şanssızlığı

Oynadığı 4 maçta 5 gol, 1 asistle yıldızı parlayan genç oyuncu Semih Kılıçsoy, Pendik'i boş geçtikten sonra Adana Demirspor maçında da direğe takıldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy'un büyük şanssızlığı
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24 Ocak 2024 09:03
Son güncelleme 24 Ocak 2024 09:10
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'a nazar değdi. Bu sezon toplam 10 lig maçında forma giyen 18 yaşındaki forvet, oynadığı ilk 4 karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı.

Bu sezonki gol perdesini deplasmandaki Hatayspor maçında açan Semih, ardından sırasıyla Kasımpaşa'ya 1 gol, Çaykur Rizespor'a 2 gol, 1 asist ve Karagümrük'e de 1 gol kaydetti.

Bu periyotta taraflı-tarafsız herkesin takdirini toplayan genç yıldız geçen hafta oynanan Pendikspor maçını boş geçti. Semih, Adana Demirspor maçında da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, 69'da Svensson'un pasında kaleye karşısına alan Semih Kılıçsoy'un sert şutu üst direkte patladı. Semih, 78'de yerini Ante Rebic'e bıraktı. 

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