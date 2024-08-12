Semih Kılıçsoy: "Lige galibiyetle başlamak önemliydi"

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Samsunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Semih Kılıçsoy: 'Lige galibiyetle başlamak önemliydi'
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12 Ağustos 2024 00:36
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Samsunspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Semih Kılıçsoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Buraya kazanmak için gelmiştik. Kazandığımız için mutluyuz. O an iyi bir asist yaptım. Rafa da çok iyi bitirdi. Galip geldiğimiz için mutluyuz."

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