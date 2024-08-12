Semih Kılıçsoy: 'Lige galibiyetle başlamak önemliydi'

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Samsunspor maçı sonrası açıklamalar yaptı.
Semih Kılıçsoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Buraya kazanmak için gelmiştik. Kazandığımız için mutluyuz. O an iyi bir asist yaptım. Rafa da çok iyi bitirdi. Galip geldiğimiz için mutluyuz."
Semih Kılıçsoy yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Lige galibiyetle başlamak önemliydi. Buraya kazanmak için gelmiştik. Kazandığımız için mutluyuz. O an iyi bir asist yaptım. Rafa da çok iyi bitirdi. Galip geldiğimiz için mutluyuz."
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