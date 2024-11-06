Semih Kılıçsoy: "Kendimi forvet olarak görüyorum"

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, Malmö maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy: 'Kendimi forvet olarak görüyorum'
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06 Kasım 2024 20:50
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Malmö karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Genç futbolcu, "Kazanmak isityorduk. Kendi evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim hakimiyetimizde olan bir maçtı. Takım olarak mücadele ettik ve kazandık. Çok mutluyum." dedi.

Semih Kılıçsoy, oynadığı pozisyon için, "Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama hocam nerede görev verirse orada oynarım." diye konuştu.

Semih, son olarak, "Bu gücün nereden geliyor?" sorusuna, "Ekstra çalışıyorum ama doğuştan da gelen bir şey bu." yanıtını verdi.

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