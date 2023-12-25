Semih Kılıçsoy: 'Kazanmamız gerekiyordu'

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, 2-1 kazanılan Hatayspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
Kısa bir açıklama yapan Semih Kılıçsoy, şu sözleri kullandı;
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Takımıma golle katkı sağladığım için çok mutluyum."
Kısa bir açıklama yapan Semih Kılıçsoy, şu sözleri kullandı;
"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. Takımıma golle katkı sağladığım için çok mutluyum."
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