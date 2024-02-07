Semih Kılıçsoy için transfer açıklaması!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta son dönemin dikkat çeken ismi Semih Kılıçsoy için transfer açıklaması geldi. Semih'in menajeri Murat Teber, genç oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy için transfer açıklaması!
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07 Şubat 2024 11:06
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'un geleceği ile ilgili önemli bir transfer açıklaması geldi.

Semih Kılıçsoy'un menajeri Avukat Murat Teber, futbolcusunun şu an sadece sahaya odaklandığını, transferle ilgili herhangi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Son 2 aydır attığı gollerle dikkat çeken Semih'e fiyat biçmek için çok erken olduğunu belirten Teber, "Semih'in önünde uzun bir yol var. Performansı ne şekilde devam edecek, A Milli Takım'a seçilecek mi, seçildiği takdirde orada başarılı olabilecek mi, bütün bunlar hep fiyatını ve alıcı potansiyelini belirleyecek etmenler. Ayrıca Semih'in sözleşmesi devam ediyor, dolayısıyla bu konunun asıl muhatabı Beşiktaş Kulübü'dür" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta bu sezon 19 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 8 kez gol sevinci yaşadı.

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