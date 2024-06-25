Semih Kılıçsoy için dev teklif: 21 milyon

Beşiktaş'ta gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerini peşine takan Semih Kılıçsoy için Stuttgart'tan dev teklif geldi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy için dev teklif: 21 milyon
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25 Haziran 2024 10:09
Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan, Türkiye Kupası ile teselli bulan Beşiktaş'ın en öne çıkan ismi Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

21 MİLYONLUK TEKLİF

18 yaşındaki hücum oyuncusu için İngiltere'den gelen 15 milyon euroluk 2 teklifi reddeden siyah-beyazlı yönetim, daha yüksek bir rakama ikna olabilir.



Alman medyası, Stuttgart'ın Semih Kılıçsoy için 21 milyon euroyu gözden çıkardığını duyurdu. Bundesliga ekibinin, 15 milyonun reddedilmesinin ardından fiyat yükseltip beklemeye geçtiği söylendi.

Teklifin içinde gol ve başarı bonuslarının olduğu da vurgulandı.

35 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. 

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