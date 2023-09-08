Semih Kılıçsoy'a talip çıktı

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Semih Kılıçsoy'a, Belçika Ligi ekiplerinden Genk talip oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy'a talip çıktı
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08 Eylül 2023 10:09
Bu sezon Konferans Ligi ön elemelerinde 4 maçta 78 dakika şans bulup, 1 kez ağları sarsan 18 yaşındaki kanat-forvet Semih Kılıçsoy, Belçika ekibi Genk'in radarına girdi.

Voetbalnieuws'taki habere göre; Genk, yenetekli futbolcuyu listesine aldı. Ancak bu transfer maliyetli olabilir. Kulübün en büyük hayali ise Paul Onuachu'yu geri getirmekti ancak transfer dönemi kapandı.

TEKLİFLER GELEBİLİR

Avrupa takımlarının dikkatini çeken genç Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a ilerleyen transfer dönemlerinde sürpriz bir teklifler gelebilir. 

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