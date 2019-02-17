Semih Kaya'dan Fenerbahçe'ye cevap gibi paylaşım

Galatasaray'ın devre arasında tekrar kadrosuna kattığı Semih Kaya, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından Fenerbahçe göndermesi yaptı.
27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin Benfica'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrasında Serdar Aziz'in en önde olduğu bir takım fotoğrafını paylaşarak yaptığı "İyi geceler Fenerbahçe ailesi" mesajına cevap niteliğinde "İyi mi geceler?" diye mesaj yolladı.
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27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin Benfica'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrasında Serdar Aziz'in en önde olduğu bir takım fotoğrafını paylaşarak yaptığı "İyi geceler Fenerbahçe ailesi" mesajına cevap niteliğinde "İyi mi geceler?" diye mesaj yolladı.
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