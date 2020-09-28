Semih Kaya, Süper Lig'e geri döndü

Galatasaray'ın eski oyuncularından Semih Kaya, Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com
Semih Kaya, Süper Lig'e geri döndü
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28 Eylül 2020 16:58
Son olarak Sparta Prag forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncularından Semih Kaya, Süper Lig'e geri dönüyor.

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncu, A Spor'un haberine göre sezona istediği başlangıcı yapamayan Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray altyapısından yetişen 29 yaşındaki oyuncu, Sparta Prag dışında Gaziantepspor ve Kartalspor formaları da giydi.

2017'de Sparta Prag'a transfer olan Semih, Çekya'da 33 maça çıktı ve 2 de gol attı.



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