Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren futbolculardan biri de Semih Kaya oldu. Gözler 11 Haziran'da yapılacak seçime çevrilirken, Semih Kaya'nın yeni adresi ile ilgili iddialar da devam ediyor.



Semih Kaya, Karagümrük ile prensipte anlaştı



Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; 31 yaşındaki futbolcu başkanlığını Süleyman Hurma'nın yaptığı Süper Lig ekibi Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. Semih Kaya'nın Karagümrük'ten resmi imza için ise süre istediği ifade edildi.



Galatasaray'da son sezonda neler yaptı?



Futbol kariyerine İzmir ekibi Altay'da başlayan Semih Kaya, Galatasaray, Gaziantepspor, Kartalspor, Sparta Prag ve Yeni Malatyaspor formaları giydi. Semih Kaya, geride bıraktığımız sezonda Galatasaray forması ile 2 maça çıktı ve 180 dakika süre aldı.



Semih Kaya'nın güncel piyasa değeri ne kadar?



31 yaşındaki futbolcu stoper mevkisinin dışında sağ bekte de oynayabiliyor. 2014 yılında en yüksek güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Semih Kaya'ya Transfermarkt verilerine göre; 400 bin Euro değer biçiliyor. Hatırlanacağı gibi kadrosuna deneyimli bir defans oyuncusu katmak isteyen Ümraniyespor'un da Semih Kaya ile ilgilendiği gündeme gelmişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ