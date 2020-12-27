Yeni Malatyaspor'un Erzurumspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından Yeni Malatyasporlu futbolcu Semih Kaya gündeme damga vuran açıklamalarda bulundu.



BİZE KÜFÜR EDİYORLAR



Tribünde yer alan bazı isimlerin kendilerine küfür ettiğini vurgulayan Semih Kaya, "Böyle zamanları, mağlup olmamızı mı bekliyorlar. İyi gün taraftarları mı? Kulübe, bize hiç katkıları olmamış. Tek başımıza burada, yönetimimizle, hocamızla birlikte elimizden geldiğince her şeyi yapıyoruz. Birkaç kendini bilmez, tribünden bağırıyor. Bunu mu bekliyorlar! Bu kadar basit mi! Biz orada ne fedakarlıklar veriyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Oradan bizi yuhluyorlar. Küfür ediyorlar. Bu mu taraftarlık, bu mu destek. Herkes biraz fedakarlık göstersin. Biz, hocamız, yönetim elinden gelen her şeyi yapıyor. Hiçbir şekilde kulübe katkısı olmayanlar gelip bizi yuhluyor. Herkes ayağını denk alsın! Herkes ona göre davransın. Hiçbir katkıları yok, gelmişler bize küfür ediyorlar. Biz burada kanımızı, canımızı veriyoruz. Sakatlanıyoruz, fedakarlık yapıyoruz. Sen gelmişsin bize küfür ediyorsun. Bunların adamlığı bu mu! Bunları buraya alanlarda suç. Taraftara yasak var, onlar gelmiş bize küfrediyor. Yetkililere söylüyorum, belli bir sayı varsa ona göre alsınlar. Fazla bir şey de demek istemiyorum" dedi.



BAZI KİŞİLER ÜSTÜNE ALINSIN



Her maçta ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Semih Kaya, "Mağlubiyetin etkenleri, yaptığımız basit hatalar. Çıkarken kaptırdığımız toplar. Erzurumspor bunları iyi kullandı. 3-1 kazandılar. Tabii ki de üzgünüz. Her maçımızı kazanamayız. Uzun bir maraton. Kazanmak isterdik. Önümüzde bir deplasman var, onu kazandığımız takdirde önümüzde bir engel kalmayacak. İyi bir çıkışımız var. Bunu sürdüreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz her maçı kazanamayacağız. Bazı kişiler de bunu üstüne alınsın" şeklinde konuştu.



