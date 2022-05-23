Semih Kaya için Ümraniyespor sürprizi!

Malatyaspor'dan bedelsiz olarak Galatasaray'a geri dönen Semih Kaya, beklenen performansı ortaya koyamadı. Tecrübeli savunmacının gelecek sezon takımda kalması beklenmiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Semih Kaya için Ümraniyespor sürprizi!
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23 Mayıs 2022 09:55
Üçüncü Galatasaray döneminde Malatyaspor'dan bedelsiz olarak gelen Semih Kaya, beklenen performansı veremedi.

31 yaşındaki savunmacının da sözleşmesi sona erdi. Bu anlamda Semih'in, gelecek sezon Aslan'da olması beklenmiyor.

Fakat Semih için Ümraniyespor'un devreye gireceği öğrenildi. Bu sezon Süper Lig 'e yükselen İstanbul ekibinin, tecrübeli bir savunmacıyı kadrosuna katmak için girişimler yaptığı bilgisine ulaşıldı.

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