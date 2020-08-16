Semih Kaya 'Göztepe' diyor

Süper Lig'den birçok teklif alan Semih Kaya, yeniden İzmir'e dönmek ve Göztepe forması giymek istiyor.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Semih Kaya 'Göztepe' diyor
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16 Ağustos 2020 12:34
Defansın ortasına en az 2 transfer gerçekleştirmek isteyen Göztepe, Semih Kaya ile anlaşmak üzere...

Adı daha önce Galatasaray'la da anılan ancak İstanbul ekibiyle henüz anlaşma sağlamayan deneyimli oyuncunun İzmir'e gelmeyi çok istediği öğrenildi.

Futbola Petkimspor'da başlayan ardında Altay altyapısına transfer olan Semih, 2006'da Galatasaray'a gelip takımın bankosu olmuştu.

23 kez A Milli olan Semih, Süper Lig'den başka teklifler gelmesine rağmen İzmir ekibine sıcak bakıyor.

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