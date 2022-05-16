Semih Güler: 'Hedefimiz Avrupa'ydı'

Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Semih Güler, Galatasaray'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.



Semih Güler, "Böyle maçlar her zaman güzel oluyor. Stadyum dolu, zemin güzel, rakip Galatasaray. Pozisyonlarımız var, maçı kazanbilirdik de. 5 haftadır kazanamıyoruz ama bugün herkese kafa tutabileceğimizi gösterdik. Haftaya kazanıp, sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." dedi.



27 maçındaki futbolcu, ayrıca, "Hedefimiz Avrupa'ydı ama son haftalardaki yenilgiler bizi üzdü. Güzel bir maç izlettik, gelecek sezon daha güzelini seyrettireceğiz." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ