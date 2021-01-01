Semi Ojeleye en az 3 hafta yok!

Milwaukee Bucks forveti Semi Ojeleye'nin, "önemli" bir baldır sakatlığı ile en az üç hafta forma giyemeyeceği belirtildi.



Ojeleye, bu sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarını ve Bucks'ın normal sezonun ilk dört maçını kaçırmıştı.



Bu sezon 11 maçta forma giyen Ojeleye, bu sezon maç başına 19.8 dakikada 3.0 sayı ortalaması yakalayarak, Boston Celtics'teki çaylak sezonundan bu yana en kötü istatistiklerini tutturuyor.



Geçtiğimiz yaz döneminde Milwaukee ile bir veteran minimum kontratı imzalamış olan Ojeleye'nin, PJ Tucker'ın Miami Heat için ayrılmasıyla boşta kalan dakikaların bir kısmını üstleneceği düşünülüyordu.



