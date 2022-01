Sema Aydemir boyu kaç, Sema Aydemir kilosu kaç (SEMA AYDEMİR KİMDİR)

Survivor Sema Aydemir 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğmuştur. Sema Aydemir 169 cm boyundadır ve 55 kilodur. Survivor yarışmacısı Sema Aydemir atletizm sporcusudur mesleği sporculuktur.



Sema Aydemir, Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlenmiş ve 2016 yılında boşanmıştır. Bu evlilikten Ali isminde bir çocuğu bulunan Sema Aydemir daha sonra evlenmemiştir.



Heptatlon branşında boy gösteren Sema Aydemir Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunlarında 4*400 bayrak yarışında yarışma hakkı elde etmiştir. Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etmiş ve takımın önemli isimleri arasında yer almıştır. Yarışmanın sonlarına doğru talihsiz bir sakatlık yaşayan Sema, tüm aksiliklere rağmen istastiki performansta 1.67'lik oran ile liste başında yer almıştır.



Sema Aydemir kimdir açıklamaları ve Survivor adasındaki yaşamıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. 2022 Survivor All Star yarışmasının yayınlanacağı tarih ve kanal açıklandı. Yeni bölümleriyle yeni sezon Survivor 2022 All Star 15 Ocak Cumartesi günü TV8 televizyon kanalında saat 20:00'de yayınlanacak. Survivor yarışması TV8 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve en az aylarca süren bir reality show programıdır. Yarışmacılar kısıtlı imkanlarla bir adaya götürülürler ve çeşitli oyunlar oynatılarak, temel insani şartlarını sağlayarak finale kadar kalmaya çalışır. Büyük finalde büyük ödülün sahibi rakiplerini SMS oylamalarıyla eleyen 1 kişi olur.