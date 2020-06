Selin Ciğerci kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Gökhan Çıra kimdir?

Selin Ciğerci 4 Nisan 1984 tarihinde doğdu. Sosyal medyada Bebek Okan adıyla ünlenmişti... 3 yıl önce geçirdiği ameliyatla kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.



Selin Ciğerci'nin babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi.



''Yüzümde hiç estetik yok''



Gerçek ismim Okan. Türkiye'de sosyal medyada hiçbir şey yapmadan fenomen olmuş ilk kişiyim. 750 bin takipçim var.Yüzümde hiç estetik yok. Yaptırdığım tek estetik göğüslerime silikon taktırmak ve cinsiyet değiştirme ameliyatı. Ben artık pembe kimlikli bir kadınım.



''Ailem ameliyat olmamı istemedi''



Erkek kardeşim ve babam ameliyat olmamı istemedi. O yüzden evden ayrıldım. 3 yıl annem dışında kimseyle görüşmedim. Sonra onlar da dayanamadı. Bana hiçbir maddi yardım yapmayarak, beni süründürerek vazgeçirmeye çalıştılar.



''Annemden aldığım harçlıklarla ameliyat oldum''



Erkek kardeşim ve annem "Artık gel. Biz sana bir ev tutalım" dedi. Annemden aldığım harçlıklarla ameliyat oldum. Ameliyattan sonra ailemden herkes başımdaydı. Babam 2 gün sonra geldi.



Ameliyattan sonra ünlü bir sevgiliniz oldu mu?



Evet birlikte olduğumuz haberi çıkan o Beşiktaşlı futbolcu.



Peki sevgili listenizde siyasetçi var mı?



Evet belediye başkanı var. Kesseler adını söylemem. İlişkimiz bitti ama dostluğumuz sürüyor, insan olarak çok seviyorum.



Milletvekili sevgiliniz oldu mu?



Milletvekili de var...



Sizde de yok yokmuş! Bakan da var derseniz şaşırmayacağım!



Bakan yok! Ameliyat olmadan önce milletvekili adayı olup şimdi milletvekili olan biri var. Benim samimiyetime güveniyorlar. Birçok erkeğin içinde bu fantazi var. Nasıl olduğunu merak ediyorlar.



Nasıl yaklaşıyorlar?



Birçoğu bilmeden tanışıyor. 'Çok güzel kadın' diye. Ama artık son haberlerden sonra sağır sultan bile biliyor. Ben de söylüyorum durumum böyle böyle diye. Cinsiyet değiştirmeden önce de kadın gibi görünüyordum. Ama yine de durumumu söylüyordum. Şimdi cinsiyet değiştirdiğim halde gene söylüyorum. Şaşırmaları, şok olmaları çok hoşuma gidiyor.





GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?



Galatasaray alt yapısından yetişen Gökhan Çıra, 2016 yılında Beylerbeyi'ne transferini gerçekleştirdi. Sezon başında Diyarbekirspor'a transfer olan 21 yaşındaki Gökhan Çıra, bu sezon 4 maçta forma giydi.



Selin Ciğerci ile birlikte olduktan sonra bazı arkadaşlarından da tepki aldığını söyleyen Gökhan Çıra, "Tepki gösterenleri hayatımdan uzaklaştırdım. Kapı orada. Bu aşkı kabullenen arkadaşlarım ise hala yanımda" diyerek aşkına sahip çıktı.



Futbolcu Gökhan Çıra, trans biriyle evlenmek istediğini ailesine söylediğinde hepsinden farklı farklı tepkiler almış. Babası önceden biliyormuş ve hiçbir şey dememiş. Annesi ise çok ağlamış. Çıra, ağabeyinin ise "Bize kim 'amca' diyecek" tepkisiyle karşılaşınca futbolcu, "Ben kimi seveceğim." diyerek karşılık vermiş.



Peki cinsiyet değiştirmeye nasıl karar verdin?



"Bedenimi ruhuma uydurmak istiyorum" dedim. Annem "Neden bahsediyorsun?" dedi. "Böyle mutlu değilim" dedim ve evden kaçtım. Annem istemedi ve babamın kabul etmeyeceğini söyledi. 25 yaşındaydım o zaman. Arabamı, paramı, takılarımı vs. bırakıp bir arkadaşımın yanına gittim, onunla yaşamaya başladım. Annem babamdan gizli bana harçlık yolluyordu.



- Hiç konuşmadık. Zaten kabul etmeyeceğini biliyordum. Ameliyat oldum ve cinsiyet değiştirdim. Ama ameliyattan sonra çok zor günler geçirdim. Ailemin desteği yoktu ve bir anda dibe indim. Babam eve damacana su almıyordu annem bana yollayacak diye.



Babamı üç sene hiç görmedim. Bana şu anda "Babanı üç sene göremeyeceksin, yine de bu ameliyatı olmak ister misin?" deseler, cinsiyet değiştirmezdim. Kendimi asardım, yine de cinsiyet değiştirmezdim.

Her gün kendi kendimi yedim. Her gün dua ettim.





Selin Ciğerci kimdir sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde Selin Ciğerci nerelidir, Selin Ciğerci kaç yaşında, Selin Ciğerci Gökhan Çıra kimdir gibi merak edilenler bulunuyor. Bu ve bunun gibi Selin Ciğerci merak edilenler için haberimizde doğru bilgileri derlemiş bulunuyoruz. Daha önce cinsiyetini değiştirmesiyle gündeme gelen Selin Ciğerci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tekrar gündeme oturdu.Selin Ciğerci annesini sosyal medyada paylaştı. İşte tüm detaylar...Selin Ciğerci kimdir son günlerin en çok konuşulan ve sosyal medyada takip edilen isimlerinden birisi olmaya devam ediyor. Sosyal medyada özellikle Selin Ciğerci takipçileri ve hayranları onun hakkında bilgiler almak istiyor ve Selin Ciğerci kimdir, Selin Ciğerci nereli, Selin Ciğerci kaç yaşındadır, Selin Ciğerci nerelidir bilgileri toplanıyor.Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ciğerci, yayınladığı kareye "moralim çok bozuk çünkü benden küçük duran bir annem var" notunu düştü. Ciğerci'nin paylaşımına yorum yağdı.