Selin Ciğerci canlı yayın, ne oldu?

Koronavirüs nedeniyle eşiyle karantinada olan Selin Ciğerci'nin canlı yayınına soru sorma bahanesiyle bağlanan bir adam cinsel organını gösterdi. Yaşadığı olay karşısında şok geçiren ve yayını kapatan Ciğerci, avukatına talimat verdikten sonra sabaha kadar ağlamaktan uyuyamadı. Gözyaşları içinde video çeken Ciğerci, takipçilerinden af diledi.

11 Mayıs 2020 17:32
Selin Ciğerci canlı yayın, ne oldu?

Kendi kozmetik markasının yanı sıra şarkıcılık yapan Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile koronavirüsten korunmak için kendisini karantinaya aldı. Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ciğerci, dün akşam yaptığı canlı yayında talihsiz bir olay yaşadı.

CANLI YAYINDA CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Haberler'de yer alan habere göre; Kendi kozmetik markasında yeni bir ürün çıkarmanın heyecanıyla takipçileriyle canlı yayın yapan Selin Ciğerci, "Abla çok önemli bir soru soracağım" diyen erkek takipçisini yayına aldı. Ancak yayına bağlanan adam, cinsel organını gösterince Ciğerci kısa sürede yaşadığı şoku atlatarak takipçisini yayından attı.

"BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRECEĞİM"

Yaşadığı olay sonrasında öfkeden deliye dönen Ciğerci, "Bugün canlı yayında o terbiyesizliği yapanı bulamayacağımı sanıyorsa video ve resim adı ne varsa avukatıma gitti. Burnundan nasıl fitil fitil getireceğim herkese örnek olsun böyle pislik sapıklar hala var. Herkesin başına gelebilir lütfen herkes örnek alsın bu yaşadığımı hala şok içindeyim ve sinirliyim" dedi.



GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Talihsiz olay sonrası sabaha kadar uyuyamayan Selin Ciğerci, gözyaşları içinde çektiği videoda şunları söyledi: "Mübarek Ramazan ayında hepinizden özür diliyorum benim gerçekten bir suçum yok. Ben işinde gücünde evinde ailesiyle olan bir kadınım. Gece annem aradı 'Hayırdır ne oldu?' diye utancımdan konuşamadım. Gerçekten o köpek suratlıyı bulacağım Allah bin türlü belasını versin.



SELİN CİĞERCİ NERELİDİR VE KAÇ YAŞINDA?

Sosyal medyada Bebek Okan adıyla ünlenmişti... 3 yıl önce geçirdiği ameliyatla kadın oldu ve adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi.

Selin Ciğerci'nin babası ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi.

''Yüzümde hiç estetik yok''
Gerçek ismim Okan. Türkiye'de sosyal medyada hiçbir şey yapmadan fenomen olmuş ilk kişiyim. 750 bin takipçim var.Yüzümde hiç estetik yok. Yaptırdığım tek estetik göğüslerime silikon taktırmak ve cinsiyet değiştirme ameliyatı. Ben artık pembe kimlikli bir kadınım.

''Ailem ameliyat olmamı istemedi''

Erkek kardeşim ve babam ameliyat olmamı istemedi. O yüzden evden ayrıldım. 3 yıl annem dışında kimseyle görüşmedim. Sonra onlar da dayanamadı. Bana hiçbir maddi yardım yapmayarak, beni süründürerek vazgeçirmeye çalıştılar.

''Annemden aldığım harçlıklarla ameliyat oldum''

Erkek kardeşim ve annem "Artık gel. Biz sana bir ev tutalım" dedi. Annemden aldığım harçlıklarla ameliyat oldum. Ameliyattan sonra ailemden herkes başımdaydı. Babam 2 gün sonra geldi.

Ameliyattan sonra ünlü bir sevgiliniz oldu mu?

Evet birlikte olduğumuz haberi çıkan o Beşiktaşlı futbolcu.

Peki sevgili listenizde siyasetçi var mı?

Evet belediye başkanı var. Kesseler adını söylemem. İlişkimiz bitti ama dostluğumuz sürüyor, insan olarak çok seviyorum.

Milletvekili sevgiliniz oldu mu?

Milletvekili de var...

Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor! Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor!
Sizde de yok yokmuş! Bakan da var derseniz şaşırmayacağım!

Bakan yok! Ameliyat olmadan önce milletvekili adayı olup şimdi milletvekili olan biri var. Benim samimiyetime güveniyorlar. Birçok erkeğin içinde bu fantazi var. Nasıl olduğunu merak ediyorlar.

Nasıl yaklaşıyorlar?

Birçoğu bilmeden tanışıyor. 'Çok güzel kadın' diye. Ama artık son haberlerden sonra sağır sultan bile biliyor. Ben de söylüyorum durumum böyle böyle diye. Cinsiyet değiştirmeden önce de kadın gibi görünüyordum. Ama yine de durumumu söylüyordum. Şimdi cinsiyet değiştirdiğim halde gene söylüyorum. Şaşırmaları, şok olmaları çok hoşuma gidiyor.



GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Galatasaray alt yapısından yetişen Gökhan Çıra, 2016 yılında Beylerbeyi'ne transferini gerçekleştirdi. Sezon başında Diyarbekirspor'a transfer olan 21 yaşındaki Gökhan Çıra, bu sezon 4 maçta forma giydi.



SELİN CİĞERCİ CİNSİYETİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

Selin Ciğerci ile birlikte olduktan sonra bazı arkadaşlarından da tepki aldığını söyleyen Gökhan Çıra, "Tepki gösterenleri hayatımdan uzaklaştırdım. Kapı orada. Bu aşkı kabullenen arkadaşlarım ise hala yanımda" diyerek aşkına sahip çıktı.

Futbolcu Gökhan Çıra, trans biriyle evlenmek istediğini ailesine söylediğinde hepsinden farklı farklı tepkiler almış. Babası önceden biliyormuş ve hiçbir şey dememiş. Annesi ise çok ağlamış. Çıra, ağabeyinin ise "Bize kim 'amca' diyecek" tepkisiyle karşılaşınca futbolcu, "Ben kimi seveceğim." diyerek karşılık vermiş.

Peki cinsiyet değiştirmeye nasıl karar verdin?

"Bedenimi ruhuma uydurmak istiyorum" dedim. Annem "Neden bahsediyorsun?" dedi. "Böyle mutlu değilim" dedim ve evden kaçtım. Annem istemedi ve babamın kabul etmeyeceğini söyledi. 25 yaşındaydım o zaman. Arabamı, paramı, takılarımı vs. bırakıp bir arkadaşımın yanına gittim, onunla yaşamaya başladım. Annem babamdan gizli bana harçlık yolluyordu.

- Hiç konuşmadık. Zaten kabul etmeyeceğini biliyordum. Ameliyat oldum ve cinsiyet değiştirdim. Ama ameliyattan sonra çok zor günler geçirdim. Ailemin desteği yoktu ve bir anda dibe indim. Babam eve damacana su almıyordu annem bana yollayacak diye.

Babamı üç sene hiç görmedim. Bana şu anda "Babanı üç sene göremeyeceksin, yine de bu ameliyatı olmak ister misin?" deseler, cinsiyet değiştirmezdim. Kendimi asardım, yine de cinsiyet değiştirmezdim. 
Her gün kendi kendimi yedim. Her gün dua ettim.

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