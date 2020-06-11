Selim Soydan: 'Nihat Özdemir 1 dakika durmaz, istifa eder'

Fenerbahçe Yönetimi ile Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir arasında yaşanan tartışma yeni bir boyut kazandı. F.Bahçe Divan Başkanı Vefa Küçük'ün ifadeleriyle soğumaya başlayan bu tartışma, "Nihat Özdemir, Disiplin Kurulu'na verilecek" söylemi ve eylemiyle daha da büyüdü. Konu ile ilgili konuşan TFF'nin milli takımlardan sorumlu yöneticisi,ve şu değerlendirmeyi yaptı:Daha önce de defalarca dile getirdim. Fenerbahçe ne yazık ki sürekli bir kavganın içinde tutuluyor. Bu kavga daha önce camia dışında yaşanıyordu. Şimdi camianın içine döndü.Sadettin Saran, Mehmet Ali Aydınlar örneğini daha önce vermiştim.Fenerbahçe'nin ihtiyacı kavga değil, barış. Ve üstelik hemen her alanda barış. Bu yaşananlar eski bir Fenerbahçe futbolcusu ve yöneticisi olarak beni çok derinden üzüyor.