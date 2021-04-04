Selim Soydan: 'Fenerbahçe inşallah haklı çıkar'

TFF yöneticisi Selim Soydan, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarını "İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar" sözleriyle değerlendirdi.



TFF Yönetim Kurulu'nda göre yapan Selim Soydan, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurularını değerlendirdi. Soydan açıklamasında, "Fenerbahçe haklıysa 28. şampiyonluğu almalı. Bence haklı ve almalı. İnşallah Fenerbahçe haklı çıkar" diye konuştu.



Selim Soydan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:



"Söylenen laflar oluyor ama hakkı olan hakkını eninde sonunda alır. Alması da doğru. Haklılar bence. Ben Fenerbahçeliyim, hakkıysa helal olsun, haklı görüyorum. İcra Kurulu'nca detaylı araştırma yapıldığını biliyorum. Karar ne zaman çıkar hiç bilmiyorum. Yakın bir zamanda da çıkar ama bunun şeysi yok. İnşallah Fenerbahçe bu itirazında haklı çıkar"



