Selim Soydan: 'Ali Koç'un söylediği Galatasaraylı yönetici o'

TFF'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, Ali Koç ve Metin Öztürk arasında yaşanan diyalogu aktardı.



İşte Selim Soydan'ın sözleri:



"Ali Bey'in lafı tam olarak şu; G.Saraylı bir yönetici, bana Dursun Özbek için "O senin karşına çıkamaz ki, hitabet kabiliyeti yok" dedi. Yeni nesil deyimle, sezona damga vuracak bir ifşa. Bu laf beni çok etkiledi. "Ezeli rakibine karşı kendi başkanını ezecek bir ifadeyi nasıl bir insan kullanır?" diye dert ettim ve araştırdım.



Kendi istihbaratım sonucu şu bilgiye ulaştım: 29 Mart 2023 tarihindeki Kulüpler Birliği toplantısına G.Saray'ı temsilen İkinci Başkan Metin Öztürk katılıyor. Ve orada, 12 başkanın ortasında Ali Koç, "Metin Bey, Dursun başkana söyleyin de karşıma çıksın. Herkes eteklerindeki taşı döksün" çağrısında bulunuyor.



Metin Öztürk de karşılık olarak maalesef o lafı söylüyor. İki tane kulüp başkanı olayın aynen böyle geçtiğini teyit etti bana. Orası köy kahvesi değil, Kulüpler Birliği. G.Saray İkinci Başkanı'ndan beklerdim ki, doğru dürüst bir yanıt versin. Ben yıllarca her türlü yönetim kurulunda yer aldım.



Başkanlarımla çok problem yaşadım ama başka platformlarda hiç onların hakkında bu tarz yakışıksız söylemlerde bulunmadım. Öztürk, başkanını yetersiz bulabilir, sevmeyebilir. Ama bu sözleri başkanını değil maalesef G.Saray'ı yaralar, kendisini de küçük düşürür."



