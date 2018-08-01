Selim Koray'dan Fenerbahçe'ye 10 bin forma desteği

SELİM KORAY'DAN 10 BİN FORMA!

SOSYAL MEDYADAN SİNYALİ VERMİŞTİ!

Fenerbahçe'de ekonomik sıkıntıların ardından taraftarların yanı sıra birçok öneml isim ve işadamı elini taşına altına koyma kararı aldı.Sarı-lacivertli camiada Acun Ilıcalı'nın 5 bin forma aldığını açıklamasının ardından büyük bir jest daha geldi. Fenerbahçe Divan Kurulu ve 1907 Fenerbahçeliler Derneği Kurucu üyesi Selim Koray, 10 bin forma satın alarak, sarı-lacivertli camiaya büyük bir destek yapma kararının altına imza attı.Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden Selim Koray, satın alacağı 10 bin formayı, sarı-lacivertli taraftarlara dağıtacak. Divan Kurulu üyesi Selim Koray, başkan Ali Koç'un "Hayatınızın herhangi bir döneminde Fenerbahçe'ye katkı yapmayı düşündüyseniz, büyük bir samimiyetle bilmenizi isterim ki, tam zamanı bugündür." mesajına sosyal medya hesabından "Gereğini yapacağız Başkanım" diyerek sarı-lacivertli kulübe destekte bulunacağının mesajını kısa bir süre önce vermişti.