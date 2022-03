Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası 12 Mart Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un takım kaptanı Selim Ay, "Önümüzde oynanmamış on maç var. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu saatten sonra 'Rizespor düştü' diyenleri dinlemeyin. Ben inanmıyorsam ben de siz inanmıyorsanız siz de gelmeyin bu tesise." dedi.



Selim Ay, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere, zorlu ve sıkıntılı bir süreçte olduklarını, hataları bildiklerini söyledi.



Çaykur Rizespor'a emek veren herkesin yaptığı hatalardan ders aldığını ifade eden Selim Ay, "Ah, tüh diyecek vakit değil. Birbirimizi eleştirecek vakit değil. Birlik ve beraberlik içerisinde sene sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Bizler de sene sonunda buradayız. Sene sonunda herkes mutlaka hesabını yapacaktır." diye konuştu.



Ay, ligde son oynanan GZT Giresunspor mücadelesinde futbolculara her kesimin destek olduğunu vurgulayarak, "Biz bu desteğin karşılığını sahada veremedik. Çok kötü oynadık. Hiçbir şekilde kabullenilemez, final havasına yakışmayacak şekilde oynadık. Yediğimiz basit gollerle gardımız düştü. Final zamanlarında bunları yapmamalıyız." dedi.



Kamuoyunda Çaykur Rizespor'un düştüğü yönünde söylemlerin olduğunu kaydeden kaptan Selim Ay, şöyle devam etti:



"Hiç kimseye kulak asmadan elimizden geldiğince sene sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yapılan yanlışları, hataları sene sonunda konuşuruz. Şimdi ne bizi ne de Rizespor'u sevenleri üzelim. Bu sadece bizimle olacak bir şey değil. Geriye dönmenin hiçbir faydası yok. Önümüzde oynanmamış on maç var. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu saatten sonra 'Rizespor düştü' diyenleri dinlemeyin. Ben inanmıyorsam ben de siz inanmıyorsanız siz de gelmeyin bu tesise. Pozitif enerjimizi kimsenin dağıtmasına izin vermememiz gerekli."



Deneyimli savunma oyuncusu, negatif düşüncelerden uzaklaşmak için çalıştıklarına işaret ederek, "Bir tane Çaykur Rizespor var. Biz de bu haftakinden daha iyi reaksiyon vererek, inşallah bütünleşerek zor süreçten güzel bir şekilde çıkacağız. İki yıldır bu şehirdeyim. Hayal satarak bir şey yapmıyorum. Zor bir süreç ama zorlu süreci her hafta final havasında oynayıp ligi güzel bir yerde bitireceğiz." ifadelerini kullandı.



Takımı zor günlere sürükleyenlerin oyuncular olduğunu ve bahane üretmediğini belirten Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kendi aramızda konuşuyoruz. Hocamız gardımızın düşmesine izin verecek karakterde birisi değil. Daha önce birlikte çalıştık. Çok daha zor bir süreçte işin üstesinden gelmiştik. İyi bir takımız. Psikolojik anlamda biraz sıkıntılarımız olabilir. Bütün olumsuzlukları örterek, olumlu havayı yukarı çekerek çalışacağız. Çaykur Rizespor'a gönül vermiş kişilerle birlikte takımdaki pozitif enerjiyi artırmamız lazım. Bunu son ana kadar sürdürerek, olumsuz konuşanları dinlememeliyiz."





