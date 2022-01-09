Selim Ay'dan penaltı sözleri

Çaykur Rizespor'un deneyimli stoperi Selim Ay, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.



İşte Selim Ay'ın sözleri:



"Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İç sahadayız. İstediğimiz gibi başlayamadık. Bunun farkındayız. Buna rağmen ikinci yarıya daha sıkıntılı başlayabilirdik. Penaltı pozisyonu değerlendirilecektir. Tam emin değilim. Daha kötü bir sonuç da olabilirdi. İkinci yarı bambaşka bir Rizespor seyrettirdik. Beraberlikten kısa süre sonra gol yedik. Oyunu hiç bırakmadık. Bu maçtan puan almak istiyorduk. Kazanabilirdik sonunda, kazanabileceğimiz bir maçtı. Çok pozisyon verdik, bu nedenle kaybedebilirdik. Gökhan kritik anlarda kritik müdahaleler yaptı. İnşallah bu bize ders olur. Son 2-3 haftadır ışığı görüyoruz. Ne biz üzüleceğiz, ne de bizi sevenleri üzeceğiz. İnşallah daha iyi bir Rizespor izleteceğiz herkese."





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