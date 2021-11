Selim Ay'dan Fenerbahçe maçı mesajı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Selim Ay, gol yemedikleri zaman takımın daha dirençli olduğunu söyledi.



Selim Ay, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesislerinde gazetecilere, sezona beklentilerin çok altında kalarak başladıklarını söyledi.



Bazen kötü giden ortamlarda bir kıvılcıma ihtiyaç duyulduğunu ve Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesiyle bu kıvılcımı yakaladıklarını belirten deneyimli defans oyuncusu, "Kimsenin iyi niyetinde sorun yok ama bazen işler kötü gidiyor. Hamza hocanın gelmesi ile takım saha içerisinde birlik beraberlik görüntüsü vermeye başladı. Sahada daha derli toplu oynamaya başladık." diye konuştu.



Ay, Kasımpaşa maçıyla kıvılcımı ateşlediklerini kaydederek, "Üzerimizdeki ölü toprağını atarak takım enerji kazanmaya başladı. Deplasman maçlarında iyi oynamamıza rağmen sonuca yansıtamadık. Son üç iç saha maçında galip geldik. Takımın toparlandığını ve iyi yola gittiğini görüyoruz. Biz enerjimizi, yükselen grafiğimizi devam ettirip ilk yarı bitene kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplayarak ilk yarıyı bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.



Sezon başında kendisinin hücumda eksikliğinin olduğunu konuştuğunu ve bunu geliştirmek için çabaladığını aktaran Selim Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sezon başında devre arasına kadar 5 gol atmak istediğimi söylemiştim. Her iç saha maçında gol atacağım senaryosu yazsan yazamazsın. 'Son dakika golü, burada, burada attım.' diyebilirsin ama art arda üç iç saha maçında attım. Kasımpaşa maçında gol attıktan sonra daha inanarak gittim. Öz güven bu işin büyük bir kısmı. Her topa vuracakmış gibi hissediyorsun. Ben de inanarak gidiyorum. Alanyaspor maçından önce İsa hocam ile konuşmuştuk. Söylediğini yapmam halinde daha iyi olacağını söylemişti. İki maçtır onu yapıyorum ve hem Alanyaspor maçında hem Kayserispor maçında bana nasip oldu gol atmak. İnşallah bundan sonra böyle devam eder."



Yeşil-mavili futbolcu, ligde konumları itibarıyla her iki maçtan birini mutlaka kazanmak zorunda olduklarına dikkati çekerek, "Başakşehir maçından itibaren böyle bakıyoruz. Hocam da belli etmemeye çalışıyor ama geldiği günden bu yana yıprandı. Net bir şekilde söyleyeyim. Kayserispor maçını mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Kayserispor maçında gol atınca hocaya gitmek istedim. Onu onore etmek istedim. Bize belli etmese de yıprandı. Her şeyini vermeye çalışıyor ekibi ile birlikte. Samimi bir ortam var. İnşallah samimi ortam devam eder ve başarı gelir." dedi.



Gol atmanın her futbolcu için çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Selim Ay, "Defans oyuncusu için çok çok daha anlamlı ama bizim gol yemememiz daha önemli. Gol yemediğimiz zaman takım daha diri, dirençli oluyor. Gardı düşmüyor. Biz ligde üçüncü kez maçımızı gol yemeden bitirdik. Gol atmak çok farklı bir duygu ama gol yemeden maçı bitirmek bizim için daha önemli. Bireysel olarak kariyerimde Süper Lig'de 3 gol atmıştım. Şimdi son 3 iç saha maçında 3 gol attım. Bu benim için, kariyerim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Selim Ay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaraspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, şunları söyledi:



"Kazanıp devam etmek istiyoruz. Galip gelerek havamızı korumak istiyoruz. Her maçın zorluk derecesi yüksek. Kupa maçını da aşacağız. Ardından ligde Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağız. Bu sene deplasmanda hiç puan alamadık. İç sahada Hamza hoca ile güçlü bir takım olduk. Deplasmanlarda da bunu başarmalıyız. Zor bir deplasman. Fenerbahçe de sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Takım direncini devam ettirdiğimiz ve enerjimizi oraya koyduğumuz süreçte artık deplasmanlardan da puan alabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah enerjimizi Fenerbahçe deplasmanına yansıtıp puan veya puanlarla döneriz."





