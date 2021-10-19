Seleznyov: "Messi başka bir gezegenden geldi"

FK Minaj'ın golcüsü Yevgen Seleznyov, Lionel Messi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Seleznyov: 'Messi başka bir gezegenden geldi'
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19 Ekim 2021 14:36
Lionel Messi ile ilgili görüşlerini belirten Ukrayna Ligi takımlarından FK Minaj'ın golcüsü Yevgen Seleznyov dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de Karabükspor, Akhisarspor ve Bursaspor karşılaşmalarında forma giyen Yevgen Seleznyov "Bütün futbolcuları severim. Kimi seçeceğim bilmiyorum. Messi bu gezegenden değil. Başka bir gezegenden! Bize ne yapacağımızı göstermek için geldi. Ronaldo üst düzey bir futbolcu. Zlatan Ibrahimovic, Karim Benzema ve dahası var, nasıl ayıracağım? Her birinin kendine has nitelikleri var." dedi.

Seleznyov ayrıca "Söylenecek bir şey yok. Teorik olarak Cristiano Ronaldo'nun ne yaptığını öğrenebilirsiniz ama Messi'nin yaptığı şey imkansız ve öğrenilmez." ifadelerini kullandı.




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