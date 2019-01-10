Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor forması giyen Seleznov'un yeni durağı belli oldu.
İspanya 2.Ligi'nde mücadele eden Malaga, Akhisarspor'la yollarını ayıran Yevhen Seleznov'u transfer ettiğini açıkladı.
Ukraynalı golcünün adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
İspanya 2.Ligi'nde mücadele eden Malaga, Akhisarspor'la yollarını ayıran Yevhen Seleznov'u transfer ettiğini açıkladı.
Ukraynalı golcünün adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
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MCFNews| 📣 OFICIAL📣 iSeleznov llega para reforzar nuestra delantera! 💥⚽️ iBienvenido, Killer! 😍#LaLigaTransfer ➡️ https://t.co/Odb4uzCmYu pic.twitter.com/BOryj4RiZW
— Málaga CF (@MalagaCF) 10 Ocak 2019