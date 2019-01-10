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Seleznov İspanya'ya transfer oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor forması giyen Seleznov'un yeni durağı belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Seleznov İspanya'ya transfer oldu!
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10 Ocak 2019 16:44
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor forması giyen Seleznov'un yeni durağı belli oldu. 

İspanya 2.Ligi'nde mücadele eden Malaga, Akhisarspor'la yollarını ayıran Yevhen Seleznov'u transfer ettiğini açıkladı.

Ukraynalı golcünün adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

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