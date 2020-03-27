Selen Görgüzel: TikTok takılıyoruz

Ünlüler, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle kendilerini evlerinde karantinaya aldı. paylaşıyorlar...

Selen Görgüzel: TikTok takılıyoruz
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27 Mart 2020 13:47
Ünlüler, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle kendilerini evlerinde karantinaya aldı. paylaşıyorlar...

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, ev karantinasında kızı İlknaz ile çektiği bir video ile takipçilerinin karşısına çıktı.

TikTok videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Görgüzel: "Benim yaşıtlarım çocuklarına online ders çalıştırıyor biz de TikTok falan takılıyoruz" notuyla paylaştı.

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