Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşındadır? Selen Görgüzel'den eşi Hamdi Alkan için açıklama

Selen Görgüzel kimdir ve kaç yaşındadır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Eşi Hamdi Alkan'ı sosyal medyada savunan Selen Görgüzel hakkında tüm merak edilenleri sizler için yanıtladık.

19 Temmuz 2018 01:54
Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşındadır? Selen Görgüzel'den eşi Hamdi Alkan için açıklama
Selen Görgüzel hakkında tüm bilgiler burada! Daha önce birçok dizide ve filmde rol alan ve eşi Hamdi Alkan hakkında yaptığı açıklamayla tekrar gündeme gelen Selen Görgüzel bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Selen Görgüzel ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz... SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979'da İstanbul'da doğdu. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen'in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ''Zirvedeki Sesler'' isimli programı sunarak ekran hayatına başladı. Bu ilk adımdan sonra çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirdi.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı. Eşi Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Selen Görgüzel 2017 yılının yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır. Türk Malı dizisinde rol alan Selen Görgüzel, bu dizide Şehnaz karakterini canlandırdı.






SELEN GÖRGÜZEL'DEN HAMDİ ALKAN AÇIKLAMASI

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi olan Selen Görgüzel geçtiğimiz günlerde sahilde beyaz mayosu ile pozlar vermiş bu fotoğrafları instagram hesabından paylaşmıştı. Eşi Hamdi Alkan ise bu fotoğrafların altına 'güzel olmuş' yorumunu yapmıştı. Takipçilerinin hışmına uğrayan Selin Görgüzel kocasına edilen eleştirilere bugün sert bir şekilde yanıt verdi.

Selen Görgüzel'in bikinili fotoğraflarına eşi Hamdi Alkan "Güzel olmuş" demişti. Hamdi Alkan bu yorumu nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Görgüzel de bu eleştirenlere sert çıktı.

Selen Görgüzel (39) sahilde birbirinden iddialı fotoğraflar çektirdi. Sahilde çektirdiği fotoğraflar, 90'ların ünlü Amerikan dizisi Sahil Güvenlik'in yıldızı Pamela Anderson'ın pozlarını anımsattı.

Selen Görgüzel'in bikinili fotoğraflarına eşi Hamdi Alkan "Güzel olmuş" demişti. Görgüzel eşini bu yorumu yüzünden eleştirenlere şu sözlerle sert çıktı:

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