Selen Erdem ve ekibinden Fatih Terim'e maç daveti

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol Başantrenörü Selen Erdem, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda KP Tany Brno, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise OGM Ormanspor ile oynayacakları maçları kazanmak istediklerini söyledi.



Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin tek Türk kadın başantrenörü Erdem, AA muhabirine, Avrupa Kupası ile Süper Lig'de gösterdikleri performansı ve hedeflerini değerlendirdi.



FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu ikinci maçında Lüksemburg temsilcisi BBC Grengewald'i 18 Ekim'de Antalya Spor Salonu'nda 74-73 yenerek gruptaki ilk galibiyetlerini aldıklarını anımsatan Erdem, "Avrupa'da ilk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. Avrupa'da hem de kendi sahamızda kendi seyircimizin önünde çok zor bir maç oldu. Yorgunluk da had safhadaydı. Maçın sonuna doğru toparladık. Bir kere öne geçtik. Sonra da maçı bırakmadık." diye konuştu.



Çekya temsilcisi KP Tany Brno'yu 25 Ekim Çarşamba günü Antalya Spor Salonu'nda konuk edecekleri maçın daha zor geçeceğini aktaran Erdem, "Çok daha güçlü bir ekip. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu hafta sonunu bay geçiyoruz. Onun avantajıyla Avrupa Kupası'nda oynamak istiyoruz. Eksiklerimizi tamamlayıp oyunumuza bunu yansıtabilirsek, Brno karşılaşması bizim için güzel olacak. Halkımıza, taraftarımıza bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. En son maçta son saniye galibiyeti oldu. Bütün tribün coştu. Çocuklar, anneler, babalar harikaydı. Çarşamba günü de aynısını yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bu iki maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz"



Erdem, Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadıklarını ve 10 puana ulaştıklarını hatırlattı.



Ligin 8. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü OGM Ormanspor ile iç sahada karşılaşacaklarını belirten Erdem, "Hiç kimsenin bizden beklemediği bir başarı. Ligdeki galibiyetlerimiz çok kıymetliydi. Önümüzde çok önemli Ormanspor maçı var. Rakibimizin çok kaliteli kadrosu var. Şu an ligde en iyi basketbol oynayan takımlardan biri. Bizim enerjimiz güzel olduğu zaman önümüzde kimse duramıyor. O gün de o enerjimizi çok yüksek tutup, herkes kendi işini en iyi şekilde yaparsa, o maçı da kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hem Brno hem Ormanspor maçlarını kazanırsak, bu galibiyetler bizi Avrupa Kupası'nda ve Süper Lig'de çok ciddi ilerletir. Bu iki maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Erdem, topuklu ayakkabıyla maça çıkması, hareketleri ve mimikleriyle Fatih Terim'e benzetilmesi dolayısıyla sosyal medyada güzel tepkiler aldığını aktararak, "Hem seyirci açısından hem örnek olmaya çalıştığım kitle açısından güzel dönüşler alıyorum. Kadınlardan 'O güçlü duruşunuzu inşallah devam ettirirsiniz' gibi yorumlar alıyorum. Bu çok güzel bir şey. Zaten amacımız bir kadının her şeyi yapabileceğini göstermek. Onun için çok mutluyum." dedi.



Terim'e davet, taraftara topuklu ayakkabı ve imzalı forma sözü



Antalya Toroslar Basketbol Kulübü Genel Koordinatörü Bayram Bayar da Süper Lig'de kalıcı bir takım haline gelmek, sonrasında Avrupa kupalarında gidebilecekleri yere kadar Türkiye'yi, Antalya'yı en güzel şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.



Başantrenörleri Selen Erdem ile gurur duyduklarını dile getiren Bayar, "(Dişi Fatih Terim) benzetmesi yapılan hocamızın son günlerde popülerliği arttı. Galatasaray ile ligin 10. haftasında sahamızda oynayacağımız maça, Fatih Terim hocamızı davet etmek istiyoruz. Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Brno'yu konuk edeceğimiz karşılaşmada ise taraftarımıza özel sürprizlerimiz olacak. Devre arasında kadın seyirciler arasında atışlar yaptıracağız. Kazanan taraftarımıza hocamızın topuklu ayakkabısını, oyuncularımızın imzalı formasını hediye edeceğiz. Bunun için Antalya'da yaşayan herkesi maça davet ediyoruz. Desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.