Selen Erdem ile Avrupa Kupası'nda zirveye oynuyorlar

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu'nda başarılı sonuçlarla yoluna devam eden Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'un başantrenörü Selen Erdem, rakip ayrımı yapmaksızın her maçta sonuna kadar vazgeçmeden mücadele ettiklerini söyledi.



Erdem, Avrupa Kupası'ndaki üçüncü grup karşılaşmasında Antalya Spor Salonu'nda Çekya temsilcisi KP Tany Brno ile dün akşam yaptıkları ve 79-77 kazandıkları mücadeleyi, AA muhabirine değerlendirdi.



Rakip takımın güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirten Erdem, şöyle konuştu:



"Brno'ya karşı galip gelmek, bize çok güzel adım attırdı. Çünkü takım olarak defansta problemlerimiz vardı. Özelikle ikinci yarıda göstermiş olduğumuz defans sertliğiyle bu karşılaşmayı kazandık. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Bizim için grup maçları çok önemli. İki zor karşılaşma oynadık. Bu mücadelelerin deplasmanları var. Deplasmanda da mutlaka kazanmamız gerekiyor. 1 Kasım Çarşamba günü Tango Bourges Basket ile Antalya'da karşılaşacağız. Rakibimiz hangi takım olursa olsun, vazgeçmeden sonuna kadar mücadele ediyoruz. Vazgeçmek kitabımızda yok. Oyuncularıma da bunu aşılayabildiğim için çok mutluyum."



"Onlar varken biz daha güçlüyüz"



Erdem, karşılaşmada kendilerini tribünden destekleyen taraftarlara ayrıca teşekkür etti.



Antalya halkından kendilerini yalnız bırakmamalarını isteyen Erdem, "Onlar varken bize daha güçlüyüz. Hedeflerimize maç maç, adım adım odaklanmak istiyoruz. Avrupa Kupası'na kısa bir ara veriyoruz. Şimdi önemli bir maçımız daha var. O da ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki Ormanspor maçı. Yine bütün halkımızı 28 Ekim Cumartesi günü oynayacağımız o maça davet ediyorum. Hazırlık için çok kısa bir zamanız var. Biz KP Tany Brno maçını unutup, bugün itibarıyla Ormanspor hazırlıklarımıza başlayacağız. İnşallah o mücadeleden de galibiyetle ayrılıp, bu galibiyeti bütün halkımıza armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Seyircinin kendisine gösterdiği sevgi gösterisine de değinen Erdem, "Son dönemde medyada fazla görülmeye başladım. Buraya gelmek için çok çalıştım. 20-25 sene, oyunculuğumla beraber çok daha fazla emek verdim, zaman harcadım. Çok acı çektim, çok mutlu oldum. Şu anda hem takım adına hem de kendi adıma karşılığını görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.



Avrupa Kupası ve Süper Lig'de 9 maçta 15 puan



Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası H Grubu'nda Lüksemburg temsilcisi BBC Grengewald'i iç sahada 74-73 yenmiş, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibine deplasmanda 124-92 yenilmişti.



Üç maçta 5 puana ulaşan Antalya ekibi, grupta 6 puanla lider durumdaki Tango Bourges Basket'in ardından ikinci sırada yer alıyor.



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise Antalya ekibi, bu sezon oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı ve 10 puan topladı.



