Selçuk Şahin'den ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Selçuk Şahin, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
Selçuk Şahin'den ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı
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18 Nisan 2020 14:51
Bursasporlu futbolcu Selçuk Şahin, Türk Kızılayı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere 300 adet gıda kolisi yardımı yaptı.

Türk Kızılay Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre Şahin, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için 300 adet gıda kolisi yardımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında kurdukları köprüyü destekleri ile sağlamlaştıran, iyilik hareketlerine destek veren tüm bağışçılara teşekkür ettiklerini, Bursa'nın her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini ifade etti.



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