Selçuk Şahin, kariyerine Avrupa'da başlıyor

Son olarak Emre Belözoğlu'nun yardımcısı olarak Başakşehir'de görev alan Selçuk Şahin, teknik direktörlük kariyerine yurtdışında adım atıyor.



EMRE BELÖZOĞLU GÖRÜŞMEYİ AÇIKLAMIŞTI



Ankaragücü'nün yeni Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ekibindeki 8 kişinin de Ankara'ya geleceğini ancak Selçuk Şahin ile ilgili bir tasarrufları olduğunu sözlerine ekledi. Belözoğlu, "Teknik ekip olarak 8 arkadaşımla beraber geldik. Selçuk Şahin'le ilgili bir tasarrufumuz var ama onunla bir görüşmemiz olacak. İyi bir ekiple buraya geldik ve kulübümüzün başarısı için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.



MAKEDONYA YOLCUSU



Yoluna 1. adam olarak devam edeceğini duyurup bir süredir teklif bekleyen Şahin, Kuzey Makedonya takımı Gostivar'ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Anlaşmanın milli arada açıklanması bekleniyor.



Gostivar'da bilindiği üzere Alper Potuk da forma giyiyor.



