Selçuk Şahin: 'İnşallah iki kupayı da sezon sonu alırız'

Fenerbahçe'de Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'in doğum günü, teknik heyet ve futbolcular tarafından kutlandı.Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başlayan Fenerbahçe'de sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. İdari Koordinatör Selçuk Şahin, bu jestten ötürü de teknik heyet ve futbolculara teşekkür etti.Kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Selçuk Şahin, ardından kısa bir açıklama yaptı. Şahin,dedi.Kutlamada yer alan Sportif Direktör Emre Belözoğlu ise,diye konuştu.