Selçuk Şahin, Fenerbahçe'den teklif aldı mı?

eski futbolcularındanTivibu Spor'da açıklamalar yaptı.Bu sezon itibarıyla kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini açıklayan Selçuk Şahin,ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'de başlayan üçüncü İsmail Kartal döneminde Kartal'ın teknik ekibinde olacağı yönündeki söylentileri cevaplayan Selçuk Şahin şunları ifade etti;dedi. İsmail Kartal ile Fenerbahçe'nin başarıya ulaşacağına ve iyi işler ortaya koyacağına inandığını ifade eden genç çalıştırıcı, sarı-lacivertli yönetime de başarının, çok transferden değil, nokta atışı transferlerden geleceğinin mesajını verdi.2003 yılında girdiği Fenerbahçe'de 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa kazanan milli oyuncu, futbol kariyerini 2020 yılında Bursaspor'da noktaladı. Selçuk Şahin, aynı yıl efsanesi olduğu takım Fenerbahçe'ye takım koordinatörü olarak geri döndü. Ardından Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile teknik adamlığa soyunan Şahin, Belözoğlu'nun yardımcılığını üstlendi.