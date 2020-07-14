'Selçuk İnan'ı istedik ama Galatasaray'da kalacak'

Levent Tüzemen: "Mert Hakan'a Fenerbahçe müthiş bir para teklif etmiş. Selçuk İnan'a taraftar öfkeleniyor ama o Selçuk, Galatasaray'ın kendisine verdiği imza parasından daha fazlasını veren Fenerbahçe'ye gitmedi"pic.twitter.com/y48zJbz1Pu



— Sporx (@sporx) June 26, 2020

Süper Lig'e yükselen'da başkan, TRT Spor'a yaptığı açıklamadaile sözleşmesinin sonuna gelen Selçuk İnan'ı kadrolarına katmak için görüşme yaptıklarını söyledi.Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'da devam etmeyi düşündüğünü belirten başkan, "." ifadelerini kullandı.2011'den bu yana Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki Selçuk İnan, 15 kupa kazandı.