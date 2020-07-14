"Selçuk İnan'ı istedik ama Galatasaray'da kalacak"

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Galatasaray'dan Selçuk İnan'ın transferini istediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com
'Selçuk İnan'ı istedik ama Galatasaray'da kalacak'
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14 Temmuz 2020 21:24
Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da başkan Nihat Tazearslan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen Selçuk İnan'ı kadrolarına katmak için görüşme yaptıklarını söyledi.

Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'da devam etmeyi düşündüğünü belirten başkan, "Selçuk İnan ile görüşme oldu ama herhalde Galatasaray'da devam edecek. Memleketimizin çocuğu Selçuk. İstedik, gelmeyi isteyip istemediğini sorduk. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

2011'den bu yana Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki Selçuk İnan, 15 kupa kazandı.

5 Kupa | Süper Lig
5 Kupa | Süper Kupa
4 Kupa | Türkiye Kupası



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