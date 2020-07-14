'Selçuk İnan'ı istedik ama Galatasaray'da kalacak'

Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da başkan Nihat Tazearslan, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen Selçuk İnan'ı kadrolarına katmak için görüşme yaptıklarını söyledi.
Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'da devam etmeyi düşündüğünü belirten başkan, "Selçuk İnan ile görüşme oldu ama herhalde Galatasaray'da devam edecek. Memleketimizin çocuğu Selçuk. İstedik, gelmeyi isteyip istemediğini sorduk. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
2011'den bu yana Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki Selçuk İnan, 15 kupa kazandı.
5 Kupa | Süper Lig
5 Kupa | Süper Kupa
4 Kupa | Türkiye Kupası
Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'da devam etmeyi düşündüğünü belirten başkan, "Selçuk İnan ile görüşme oldu ama herhalde Galatasaray'da devam edecek. Memleketimizin çocuğu Selçuk. İstedik, gelmeyi isteyip istemediğini sorduk. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
2011'den bu yana Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki Selçuk İnan, 15 kupa kazandı.
5 Kupa | Süper Lig
5 Kupa | Süper Kupa
4 Kupa | Türkiye Kupası
Levent Tüzemen: "Mert Hakan'a Fenerbahçe müthiş bir para teklif etmiş. Selçuk İnan'a taraftar öfkeleniyor ama o Selçuk, Galatasaray'ın kendisine verdiği imza parasından daha fazlasını veren Fenerbahçe'ye gitmedi"pic.twitter.com/y48zJbz1Pu
— Sporx (@sporx) June 26, 2020