Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, "Yemememiz gereken 2 golü yedik ve maçı kaybettik." dedi.
İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bolu Kartalkaya'daki yangından dolay üzgün olduğunu ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Samsun'un zor bir deplasman olduğunu belirten İnan, "Samsunspor çıkışta olan bir takım. Bunun farkındaydık, baskılı başlayacaklarını biliyorduk. Esasında iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. İlk yarı amacımıza aslında bir yerde ulaştık, doğru durduk. Ofansif açıdan tabii aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Oyuncularımız belki de bugün ofansif olarak performansı tam istediğim seviyede değildi, özellikle ilk yarı. Dolayısıyla da çok hoşuma gitmeyen, zaman zaman bir ilk yarı olmasına rağmen ikinci yarı takımın iyi mücadele eden bir pozisyona gelmesi ve bu reaksiyonu göstermesi benim için çok önemliydi. İkinci yarı baskılı başladık. Golü bulduk, pozisyonlar bulduk, yakaladık. Maçta öne de geçebilirdik, kazanabilirdik. Ama bir dikkatsizlik ve yediğimiz gol sonucu, buradan puansız ayrılıyoruz. Bu yüzden biraz üzgünüm." ifadesini kullandı.
İnan, her maçın stratejisinin farklı olduğuna işaret ederek, "Biz kendi oyunumuzu biliyoruz. Oyuncularımı iyi tanıyorum. Rakiplere karşı hazırlanırken, rakibin önemli oyuncuları, hocaların oynatmak istediği oyun, anlayışı... Bunların hepsi bizim için bir etken, oyuncu seçimi yaparken ve dizilişi kurgularken benim olduğum takımlarda bu hep değişkenlik gösterecek. Ben biraz böyle bakıyorum. Tabii ki diğer maçlarda farklılık olabilir. Bu maçta böyle başladı. Aslında defansif olarak maçın neredeyse tamamında istediğimi yapabildik. Samsun'un belki de en az pozisyona girdiği maçtı diyebilirim. Genelde kenardan ortalarla gelmeye çalıştılar. Zaten attıkları gol karamboldü. İkinci golde bir fırsat yakaladılar ve yandan ortayla gol attılar. Dediğim gibi, defansif olarak ne kadar doğru dursak da bence yemememiz gereken iki golü yedik ve maçı kaybettik." şeklinde konuştu.
Alexandru Maxim'in yokluğunu hissettiklerini anlatan İnan, "Maxim gibi oyuncular özel oyuncular oluyor. Takımı biliyor, takımın kaptanı. Yetenekleri de tabii ortada. Bu tür oyuncuların olmayışı top ayağınızdayken ve hücum geçişlerinde size sıkıntı yaratabiliyor. Bugün biraz o konuda sıkıntı yaşadık doğruyu söylemek gerekirse. Bir stoper ihtiyacımız var. Bunu başkanımız ve yöneticilerimizle görüştük. Ama transfer yapmak çok kolay değil. Harcama limitleri var. Bizim gibi kulüplerin sıkıntıları da oluyor finansal açıdan. Ama en azından bir stoper ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Olur mu bilmiyorum ama bunu istişare ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Selçuk İnan: "Yemememiz gereken 2 golü yedik ve maçı kaybettik"
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, "Yemememiz gereken 2 golü yedik ve maçı kaybettik." dedi.
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