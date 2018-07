Selçuk İnan: 'Terim gelmese şampiyon olamazdık'

Kaptanı, İsviçre kampında içini basın mensuplarına döktü. Süper Lig'de 21. şampiyonluğu teknik direktör Fatih Terim sayesinde kazandıklarını itiraf eden deneyimli orta saha, konu yelpazesi oldukça geniş sohbette şu ifadeleri kullandı:"Bu benim düşüncem. Bence Fatih hoca gelmeseydi şampiyon olamazdık. O geldikten sonra ciddi bir değişim oldu. Sadece oyunumuzda değil, hayatımızda da. Florya'daki mutluluk oyunumuza da yansıdı. Özgüvenimiz arttı. Taraftarımız da bu değişime ortak oldu ve şampiyonluk da geldi.Terim futbolun içinden gelen biri olarak oyuncuya nasıl davranacağını çok iyi biliyor. Futbolculara verdiği özgüven gerçekten başka bir şey. Sadece bize değil camiaya da verdiği özgüven ortada. Taraftarı birleştirici bir güç. Herkesin üzerinde etki bırakmayı başarabiliyor. Bunu nasıl yaptığının sırrını da ona sormanız lazım.Hasan Şaş ve Ümit Davala hepimiz için bütün Türk oyuncular için bu mesleği yapmak isteyenler için çok iyi rol model oluyor. Onların da şansı Fatih Terim gibi bir hoca ile çalışmak. Tabi Levent Şahin'i de unutmamak lazım. Çok kariyerli daha da önemlisi çok karakterli insanlar. Bize yardımcı olmanın yanı sıra ilham kaynağı oluyorlarHayalimde tabii ki de benim de bir jübile var. Huzurlu, mutlu bir şekilde Ali Sami Yen Türk Telekom Spor kompleksine çıkıyorum. Son maçımda taraftarımızı selamlayarak kendi evimde, kendi taraftarımız önünde veda ediyorum.""G.Saray taraftarını anlatmaya gerek yok. Geldiğimden bu yana Arena'da çok az maç kaybetmişizdir. Şansız maçlardır. Taraftarımızla beraber çok iyi uyum sağladık. Deplasmanda sıkıntı yaşadık. Özellikle geçen sene. Ama bunu bu sene tekrarlayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü yeni arkadaşlarımız vardı. Türkiye'ye adapte olmakta zorlanabilirlerdi. Ki ona rağmen biz şampiyon olduk. İşi baştan sıkı tutacağız. Aramızda bunu konuşuyoruz.""Taraftarla aramızda hiç bir zaman kopukluk olmadı. Taraftarların belki de benden beklentileri çok yüksek olduğu için zaman zaman performans düşüklüğünde tepkileri olmuştur. Ama bunu bütün taraftarlara yaymak doğru değil. Ben de hatalar yapmış olabilirim. Onlar da hatalar yapmış olabilir. Bunlar olabilecek şeyler. Çok fazla kafama takmıyorum. Bunlarla yaşamaya alışmalıyız.Özellikle Türkiye'de sevgi de yergi de biraz daha yüksekte olabiliyor. Bunun farkındayım ama şu an her şey çok güzel. Ben kendimi kariyerimi her şeyimi G.Saray'a adamışım.""Kamp çok neşeli geçiyor. Takım olarak şampiyonluktan dolayı çok mutluyuz. Yeni sezona da çok iyi hazırlanıyoruz. Neşemiz, keyfimiz yerinde. Takım adına şunu söyleyebilirim. Herkes çok istekli.""Fatih hoca ile aramızda bir bağ var. Belki de Fatih hocayla en çok oynayan oyuncu ben bile olabilirim. Evet sıkıntılı bir dönemden geçtim. Aslında biraz yalnız kaldığımı hissetmiştim Fatih Terim'den önce. Ama G.Saray'dan gitmeyi hiç düşünmedim.Öyle bir düşünce kafamda yoktu ama diğer yönetim ve hoca bunu ister miydi bilemem tabii ki. Bunu yaşamadık. Kimse benden böyle bir şey talep etmedi. Ben de sabırla çalışmaya devam ettim. Zaten hoca da gelince çalışmamın hakkını da verdi."