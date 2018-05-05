Selçuk İnan: 'Taraftarımıza şampiyonluk hediye edeceğiz'

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Akhisarspor maçında cezalı Belhanda'nın yokluğunda 10 numara bölgesinde forma giymeye hazırlanıyor. Akhisar'ı da devirip şampiyonlukta dev bir adım daha atacaklarını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Son 3 haftada hata yapmayacağız" dedi.Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Belhanda, Galatasaray'ın Akhisar ile deplasmanda oynayacağı maçta forma giyemeyecek.Teknik direktör Fatih Terim bir süredir 10 numara bölgesinde kimi oynatacağını düşünüyordu. Tecrübeli hoca tercihini Selçuk İnan'dan yana kullanmaya karar verdi. Fernando ve Donk'un önünde forvet hattını besleyecek olan Selçuk, Akhisar'ı devirip şampıonluk yolunda bir adım daha atacaklarından emin.Tecrübeli futbolcu,ifadesini kullandı.