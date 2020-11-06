Selçuk İnan: 'Sezon sonunda ipi göğüslemek istiyoruz!'

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası dördüncü eleme turu kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.



Sezon sonunda Avrupa Şampiyonası olduğunu hatırlatan Selçuk İnan, şöyle konuştu:



"Milli takıma yıllarca hizmet ettim. Başarılarına katkıda bulundum. Onlara başarılar diliyorum. Hepsini çok seviyorum. Çünkü hemen hemen hepsi benim eski takım arkadaşım. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Bunun değerini bilelim, onları hep destekleyelim. Yanlarında olalım."



Galatasaray'ın ligdeki durumu değerlendiren Selçuk İnan, sezonun uzun olduğuna vurgu yaptı.



Selçuk İnan, "Bu sene fazlasıyla maç oynayacağız. Performans iniş çıkışları mutlaka olacaktır. Ama biz bunun altından kalkmasını hep bildik. 2 maçtır kazanıyoruz. Takım olarak çok çalışıyoruz, yeni şeyler deniyoruz. Sakat arkadaşlarımız oluyor. Ama dediğim gibi uzun bir maraton. Bunun sonunda ipi göğüsleyecek taraf inşallah biz oluruz." şeklinde konuştu.



Eski milli oyuncu, bir yıldır antrenörlüğe hazırlandığını belirtti ve beraber çalıştığı teknik adam ve yöneticilere yardımlarından ötürü teşekkür etti.



