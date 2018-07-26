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Selçuk İnan piyangosu! Bunu kimse beklemiyordu...

Transferde sattığı kadar alma kısıtı olan ve oyuncuları için teklif bekleyen Galatasaray'a Mısır'dan beklenmedik haber geldi.

Selçuk İnan piyangosu! Bunu kimse beklemiyordu...
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26 Temmuz 2018 09:18
Suudi trilyoner Turki Al al-Sheikh tarafından alınan Mısır'ın Pyramids FC takımı, transfer piyasasının tozunu attırıyor.

Fenerbahçe'nin de bir dönem istediği Rodriguinho'yu alan ve 6 Brezilyalı oyuncuya imza attıran Pyramids FC'nin son gözdesi Selçuk İnan...

Transfere şimdiye dek 35 milyon euro harcayan Mısır ekibinin Selçuk İnan için Galatasaray'a 5 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Selçuk'un gitmesi halinde Galatasaray maliyetinde de kurtulmuş olacak.

Daha önce Beşiktaş'ta da oynayan Mısır ekibinin menajeri Ahmed Hassan'ın Türkiye Ligi'nden daha başka oyuncuları da istediği belirtildi

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