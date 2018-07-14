Selçuk İnan: 'Kal derler kalırız, git derler gideriz'

'Modric İspanya'da olsa Ballon D'or ödülünü alır' yorumu vardı. Futbolda pasaportun gerçekten farkı var mı?

Hırvatlar finale kaldı. Belçika yarı final oynadı. Türkiye'nin sorunu ne?

Nagatomo ve Muslera ile konuşma fırsatın oldu mu? Bu arada kimi destekledin Dünya Kupası'nda?

"Eski Selçuk nerede?" diye bir kalıp oluştu.

Türk Telekom Stadı'nın büyüsü neydi? Galatasaray niye deplasmanda problem yaşıyordu?

Bu kadar yıldızın olduğu bir takımda kaptanlık yapmanın zorlukları nelerdir?

Sadece Galatasaray'ın değil Türk futbolunun ağabeyleri arasındasın. Son dönemde futbolculara yapılan ödemeler konusunda "TL, euro, dolar"... tartışmasına ne diyeceksin?

Kariyerinin nasıl sona ermesini istiyorsun? Kendine bir tarih koydun mu?

Kaptanı, İsviçre kampında yarın sona erecek olan Dünya Kupası'ndan Galatasaray'a kadar pek çok konuda görüşlerini anlattı.Tabii ki. Bunu öyle değerlendirmek doğru değil ama futbolda gelişmiş ülkeler var. İspanya, Fransa, İtalya, Almanya bir adım öne geçiriyor sizi. Ama düşünün ki Hırvatistan'ın da gerisindeyiz. Bu bizim için çok daha zor. Bence Modric en az Iniesta kadar önemli ve yetenekli bir oyuncu. Belki Hırvat olmasına rağmen bu sene Ballon D'or'u kazanabilir.Yaklaşık 10 yıldır beraber oynayan takımlar. Belki bir turnuvaya gidip bir şey yapamayabilirsiniz. Daha sonra gidip yine bir şey yapamayabilirsiniz. Ancak 3. denemenizde elbet bir şey yakalarsınız. Biz toplum olarak biraz sabırsızız. Biraz daha sabırlı ve toleranslı olursak bence bugün Hırvatistan'ın yakaladığı başarıyı biz de yakalayabiliriz.Hırvatistan'ı destekliyordum en başından beri. Bizim gruplarda hep varlar. Bir de tatil yaptığımız yerlerde karşılaştığımızda arkadaş gibi birbirimize sarılıyoruz. Trabzonspor'da oynarken Cale benim oda arkadaşımdı. Onunla görüşüyorum. O da Modric ile yakın arkadaş. Elenen arkadaşlarım için gerçekten çok üzüldüm. En azından bizim kulübümüzü de temsil edip gururlandırdılar.Türkiye'de tabuları yıkmak çok zor. Birine bir şey söylendiği vakit altından kalkmak zorlaşıyor. Aslında en yakından siz takip ediyorsunuz. Birçok hoca, yönetici ile çalıştım. Takım arkadaşlarım gitti, geldi. Ekonomik sorunlar yaşadık. Ama bir gerçek var ki futbol bir takım oyunudur. Bugün çok önemli yıldızlar da Dünya kupalarından eleniyor. Hatta dünyanın en iyi futbolcusuna, "Bu dünyanın en iyi oyuncusu mu?" demeye başladık. Yanınızdaki arkadaşlarınız kaliteli olursa iyi bir takım oluşturursanız, yetenekli iseniz, sizin de performansınız diğerlerine göre iki katına çıkar. Bundan 6-7 yıl önce yaptığım hataları yapmıyorum artık. En azından yapmamam gerektiğini biliyorum.Selçuk İnan son şampiyonluğun kendisi için ne ifade ettiği yolundaki soruya ise şöyle yanıt verdi:"Galatasaray'ın kaptanı olarak, Galatasaray'ı seven bir futbolcu ve taraftar olarak bu soruyu cevaplamak istiyorum. Belki de en önemli şampiyonluklardan biriydi. İlk senemde çok mutlu olmuştum. Fenerbahçe Stadı'nda şampiyon olmuştuk. En az onun kadar sevindim. Bu seneden beklentimizde de değişiklik olmadı. Hepimiz biliyoruz, burası Galatasaray... Bu senenin zor olacağının da farkındayız. Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Orada zorlu bir maç oynadıktan sonra Türkiye'de zorlanabileceğiniz maçlar olacaktır. Daha fazla arkadaşlık, daha fazla çalışma, daha fazla dinlenme. Kendi sosyal hayatınızdan ödün vermek. Bunların hepsini bu sene yapmamız gerekiyor.İçerde taraftarımız beraber çok iyi bir uyum sağladık. Deplasmanda sıkıntı yaşadık. Bu sene bunu tekrarlayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü çok yeni arkadaşımız vardı.Aslında zorluğu demeyelim de, sorumlulukları diyelim. Zaten yıldız oyuncular kariyerli oyuncular her şeyin farkında olduğu için en çabuk adapte olan ve yardımcı olanlar da onlar oluyor. Onunla ilgili şimdiye kadar çok zorluk yaşamadım.Bunu sadece Türk oyunculara bağlamak doğru değil. Ülke olarak genel bir proje içerisinde yer almak gerekiyor. Çünkü günümüzde yabancı oyuncular Türklerden çok daha fazla. Olması gerekiyorsa bütün takımların konuşup beraber bir şey demesi gerekiyor.2019'da sözleşmem bitiyor ve bu seneyi kafa olarak sadece Galatasaray'ın başarısına yardımcı olmaya adadım. 1 sene sonunda ne olacağını hep beraber göreceğiz. Kal derler kalırız, git derler gideriz.