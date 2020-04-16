Selçuk İnan: "Henüz kararımı vermedim"

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; AA
Selçuk İnan: 'Henüz kararımı vermedim'
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16 Nisan 2020 10:43
Galatasaray'da yönetimin jübile yapmasını istediği Selçuk İnan bu konuda henüz bir karara varamadı.

34 yaşındaki futbolcu, "Önce lig hayırlısıyla bitsin. Sezon sonu kararım netleşir" ifadesini kullandı.

Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, sezon bittikten sonra Fatih Terim ile görüşme yaparak durumu hakkında kararını verecek.

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