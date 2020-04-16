Galatasaray'da yönetimin jübile yapmasını istediği Selçuk İnan bu konuda henüz bir karara varamadı.
34 yaşındaki futbolcu, "Önce lig hayırlısıyla bitsin. Sezon sonu kararım netleşir" ifadesini kullandı.
Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, sezon bittikten sonra Fatih Terim ile görüşme yaparak durumu hakkında kararını verecek.
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34 yaşındaki futbolcu, "Önce lig hayırlısıyla bitsin. Sezon sonu kararım netleşir" ifadesini kullandı.
Deneyimli futbolcu Selçuk İnan, sezon bittikten sonra Fatih Terim ile görüşme yaparak durumu hakkında kararını verecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın