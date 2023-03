Selçuk İnan: 'Galatasaray'ı çalıştırmak isterim'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, A Spor'a hedeflerinden bahsetti.



Selçuk İnan yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 4 aydır görevdeyim. Bu ilk teknik direktörlük deneyimim. Çok mutluyum. En mutlu olduğum şeylerden bir tanesi kendimle beraber takımın da geliştiğini görebiliyorum. Geldiğimiz zamanla şimdi arasında çok fark var. Oyuncuların gelişime açık olması beni ayrıca mutlu ediyor." dedi.



Ligdeki sıralamalarından bahseden İnan, "Oyun olarak belli bir şeyi yakaladık. Ofans gücümüzü de biraz arttırdık ama henüz istediğim sonuçları alamadık. Bütün puanlara talibiz. Alt taraf çok çekişmeli ve bu da ligin kalitesini gösteriyor. Her takım her takımı yenebilecek seviyede. Yukarılara tırmanmak için seri yakalamamız gerekiyor. İlk amacımız bu seriyi yakalamak." ifadelerini kullandı.



Klopp'u örnek aldığını söyleyen genç çalıştırıcı, "Öncelikli hedefim kendi ülkemde en yukarılara çıkabilmek. Milli takım düzeyinde de bunu hedefliyorum. Sürekli bir hedef için uğraşıyorum. Jürgen Klopp'un oynattığı futbolu benimsiyorum. Ama her ortam o sistemi oynatmanıza müsaade etmeye biliyor." diye konuştu.



Selçuk İnan ayrıca, "En üstü hep hedefledim. Galatasaray en üst seviye Türkiye'de. 9 sene futbolculuk, 2 sene de yardımcı antrenörlük yapmış, ayrıca takımın kaptanlığını yapmış biri olarak orada teknik direktör olmak benim için büyük onur olur. İnşallah zamanı geldiğinde ve layık görüldüğümde o göreve layık işler yapabilirim." açıklamasını yaptı.





