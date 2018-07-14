Selçuk İnan: 'Elbet bir gün F.Bahçe'yi Kadıköy'de yeneceğiz'

Muslera dışında Şampiyonlar Ligi'nde başarı yaşamış oyuncumuz kalmadı. Bu bence bir avantaj da olabilir. Çünkü orada yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen çok oyuncu var takımımızda. Ama gruptan çıkmak birinci hedefimiz. Doğruyu söylemek gerekirse çok güçlü rakiplerin gelmesini istemem. Çünkü gruptan çıkmak istiyorsanız büyük takımlarla sonra karşılaşmak daha mantıklı.

7 yıllık Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa kazanarak, her futbolcuya nasip olmayacak bir koleksiyona sahip olan Selçuk İnan, İsviçre kampında Hürriyet'in sorularını yanıtladı.Tabii ki öyle. Bu, özgüvenle de alakalı. Özgüven çok önemli bir şey. Fatih hoca bu özgüveni hem taraftara hem bizlere çok çabuk şekilde aşıladı. Bunu da ancak Fatih Terim gibi bir teknik direktör yapabilir. 21.şampiyonluğu getiren en önemli etkenlerden biriydi ikinci yarıdaki derbilerde başarılı olmak.Hepimiz çok üzüldük. Olmayınca, olmuyor. Tolga da kaçırdı, direkten dönen toplarımız da oldu. Ama biz en önemlisini, yapılmayanı yaptık; Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırdık. O yüzden ben bu konuya kafa yormuyorum. Elbet bir gün F.Bahçe'yi orada da yeneceğiz. Umarım bu sene olur. Bu arada Kadıköy'de psikoloji artık tersine döndü. Çünkü artık onlarda, yenilmeme stresi ve baskısı başladı. Aslında uzun süredir vardı ama kıramadık onu.Çok heyecanlıyım. Çünkü orada önemli başarılar yakaladık. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmak. Gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle çok güçlü rakiplerin çıkmasını istemem.