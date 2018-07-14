Selçuk İnan: 'Elbet bir gün F.Bahçe'yi Kadıköy'de yeneceğiz'

7 yıllık Galatasaray kariyerinde 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa kazanarak, her futbolcuya nasip olmayacak bir koleksiyona sahip olan Selçuk İnan, İsviçre kampında Hürriyet'in sorularını yanıtladı.
-Geçen sezon ilk yarıdaki derbilerde kime yenildiyseniz ikinci devrede rövanşı aldınız. Bunun sırrı neydi? Fatih Terim rakipler üzerinde de baskı kuruyor mu?
Tabii ki öyle. Bu, özgüvenle de alakalı. Özgüven çok önemli bir şey. Fatih hoca bu özgüveni hem taraftara hem bizlere çok çabuk şekilde aşıladı. Bunu da ancak Fatih Terim gibi bir teknik direktör yapabilir. 21.şampiyonluğu getiren en önemli etkenlerden biriydi ikinci yarıdaki derbilerde başarılı olmak.
'O gün hepimiz çok üzüldük'
-Kadıköy'deki F.Bahçe maçında Tolga'nın 90+1'de kaçırdığı pozisyon vardı. Galibiyetin kaçtığı o an neler hissettiniz?
Hepimiz çok üzüldük. Olmayınca, olmuyor. Tolga da kaçırdı, direkten dönen toplarımız da oldu. Ama biz en önemlisini, yapılmayanı yaptık; Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırdık. O yüzden ben bu konuya kafa yormuyorum. Elbet bir gün F.Bahçe'yi orada da yeneceğiz. Umarım bu sene olur. Bu arada Kadıköy'de psikoloji artık tersine döndü. Çünkü artık onlarda, yenilmeme stresi ve baskısı başladı. Aslında uzun süredir vardı ama kıramadık onu.
'Ben hep Hırvatistan'ı destekledim'
-G.Saray 5 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasında. İstediğin bir rakip var mı?
Çok heyecanlıyım. Çünkü orada önemli başarılar yakaladık. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmak. Gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle çok güçlü rakiplerin çıkmasını istemem.
'Önce gruptan çıkmalıyız'
Muslera dışında Şampiyonlar Ligi'nde başarı yaşamış oyuncumuz kalmadı. Bu bence bir avantaj da olabilir. Çünkü orada yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen çok oyuncu var takımımızda. Ama gruptan çıkmak birinci hedefimiz. Doğruyu söylemek gerekirse çok güçlü rakiplerin gelmesini istemem. Çünkü gruptan çıkmak istiyorsanız büyük takımlarla sonra karşılaşmak daha mantıklı.
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-Geçen sezon ilk yarıdaki derbilerde kime yenildiyseniz ikinci devrede rövanşı aldınız. Bunun sırrı neydi? Fatih Terim rakipler üzerinde de baskı kuruyor mu?
Tabii ki öyle. Bu, özgüvenle de alakalı. Özgüven çok önemli bir şey. Fatih hoca bu özgüveni hem taraftara hem bizlere çok çabuk şekilde aşıladı. Bunu da ancak Fatih Terim gibi bir teknik direktör yapabilir. 21.şampiyonluğu getiren en önemli etkenlerden biriydi ikinci yarıdaki derbilerde başarılı olmak.
'O gün hepimiz çok üzüldük'
-Kadıköy'deki F.Bahçe maçında Tolga'nın 90+1'de kaçırdığı pozisyon vardı. Galibiyetin kaçtığı o an neler hissettiniz?
Hepimiz çok üzüldük. Olmayınca, olmuyor. Tolga da kaçırdı, direkten dönen toplarımız da oldu. Ama biz en önemlisini, yapılmayanı yaptık; Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırdık. O yüzden ben bu konuya kafa yormuyorum. Elbet bir gün F.Bahçe'yi orada da yeneceğiz. Umarım bu sene olur. Bu arada Kadıköy'de psikoloji artık tersine döndü. Çünkü artık onlarda, yenilmeme stresi ve baskısı başladı. Aslında uzun süredir vardı ama kıramadık onu.
'Ben hep Hırvatistan'ı destekledim'
-G.Saray 5 yıl sonra Şampiyonlar Ligi arenasında. İstediğin bir rakip var mı?
Çok heyecanlıyım. Çünkü orada önemli başarılar yakaladık. Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz gruptan çıkmak. Gerçekçi olmak lazım. Bu nedenle çok güçlü rakiplerin çıkmasını istemem.
'Önce gruptan çıkmalıyız'
Muslera dışında Şampiyonlar Ligi'nde başarı yaşamış oyuncumuz kalmadı. Bu bence bir avantaj da olabilir. Çünkü orada yani Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isteyen çok oyuncu var takımımızda. Ama gruptan çıkmak birinci hedefimiz. Doğruyu söylemek gerekirse çok güçlü rakiplerin gelmesini istemem. Çünkü gruptan çıkmak istiyorsanız büyük takımlarla sonra karşılaşmak daha mantıklı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın