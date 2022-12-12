Selçuk İnan'dan üst üste transferler

Selçuk İnan ilk teknik direktörlük tecrübesini yaşadığı Kasımpaşa'da transferde flaş hamleler yapıyor. Genç teknik adamın son hamlesi ise Trabzonspor'dan oldu. Bordo-Mavililerden ayrılmak üzere olan oyuncu, Selçuk İnan'ın talebiyle Kasımpaşa'ya imza atıyor.Selçuk İnan transferde büyük oynuyor. Kasımpaşa kariyerine sükseli bir giriş yapmak isteyen genç hoca, Armin Hodzic ile söz kesmişti. Beşiktaş'tan Montero'yla da ilgilenen Selçuk İnan, eski Kasımpaşalı bir ismi daha kadrosuna katıyor.Trabzonspor'a 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde imza atan oyuncu, Selçuk İnan'ın öğrencisi oluyor. Bordo-Mavililerle 3,5 yıllık kontrat yapan ancak henüz 1 yıl dolmadan ayrılık kararı alan Yusuf Erdoğan, Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'ya dönüyor.Erdoğan ile Kasımpaşa'nın yanı sıra Ankaragücü de yakından ilgileniyor ancak Selçuk İnan'ın ısrarlı girişimleri ve oyuncunun İstanbul'da yaşama isteği sebebiyle deneyimli ismin Kasımpaşa'ya yakın olduğu kaydediliyor.Geri döndüğü Trabzonspor'da gösterdiği performansla eleştirilerin odağında olan tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde ve Avrupa Ligi'nde toplam 5 maça çıkmış ve sadece 61 dakika süre almıştı. 30 yaşındaki futbolcunun skor katkısı bulunmuyor.